Après ski-party in Jerooms parkeergarage zorgt voor ergernis bij de kandidaten

Jeroom heeft opnieuw drie mega-absurde proeven bedacht in aflevering 3 van Kamp Jeroom. Vanuit zijn ivoren toren ziet hij Jani Kazaltzis & Kim Van Oncen, Elodie Gabias & Timon Verbeeck en Rik Verheye & Bart Kaëll binnenrijden.

Zij krijgen de opdracht om zichzelf zo warm mogelijk aan te kleden met de skikleren die ze in de garagebox kunnen vinden. Vol enthousiasme duiken de duo's in de stapels skikleding, al twijfelt Jani toch even bij het zien van de felblauwe skibroek. Maar als ze allemaal lekker warm ingeduffeld zijn, komt Jeroom op de proppen met een onverwachte vervolgopdracht.

'Vrienden, slecht nieuws. De piste is gesloten', opent Jeroom het tweede deel van de opdracht. 'Jullie mogen dus al jullie aangetrokken kledingstukken weer uittrekken, maar met een addertje onder de sneeuw. Er mogen geen handen gebruikt worden. En zolang de muziek loopt, moeten jullie dansen.' Tot grote ergernis van de duo's, maar groot jolijt van Jeroom én het publiek beginnen ze te headbangen, twerken en moonwalken op Anton aus Tirol.

De teams mogen hun beste Frans bovenhalen en moeten op zoek gaan naar de bekende Waal. Vier Vlamingen en één Waal hebben zich verzameld in de garagebox, aan de kandidaten om de Waal van de Vlamingen te kunnen onderscheiden. Vervolgens wagen ze zich, als de echte Celebrity MasterChefs die ze zijn, aan twee smakelijke soepjes. Elk ingrediënt dat ze voorgeschoteld krijgen, moeten ze in één keer verdelen in twee gelijke helften, zodat de twee weegschalen op het eind exact in evenwicht zijn.

'Kamp Jeroom', donderdag 17 april om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.