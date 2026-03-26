Alle hens aan dek wanneer verwarde man op de sporen belandt in 'De Trein'
Welkom op 'De Trein'. Met 3.800 ritten per dag rijdt de trein in België dagelijks zeven keer de wereld rond en vervoert hij zo'n 900.000 reizigers.
Dat gebeurt al honderd jaar onder de vleugels van de NMBS. Maar liefst 17.000 gepassioneerde medewerkers in treinen, stations, werkplaatsen en controlecentra houden alles veilig en op de rails.
Eén van die medewerkers is veiligheidsbediende Bekim. Van diefstallen in de stationsparking tot vechtpartijen op het perron: elke dag ontvangen hij en zijn collega’s honderden meldingen van incidenten op het Belgische spoorwegnet. Met behulp van zo’n 15.000 veiligheidscamera’s coördineert hij interventies en helpt hij mensen in nood. Zo is het alle hens aan dek wanneer een verwarde man op de sporen belandt. In 'De Trein' volgen kijkers hoe Bekim de man vanuit het controlecentrum te hulp schiet.
'De Trein', donderdag 26 maart om 21.45 uur nieuw bij VTM 2 en ook op VTM GO.
In de finale strijden de laatste drie kandidaten om de felbegeerde overwinning. Wie kan het beste omgaan met het onverwachte? Niets is zeker, zelfs het bedrag waar ze al weken voor strijden niet. Slechts één iemand zal uiteindelijk de prijs verzilveren.
'De Box', om 20.35 uur op VTM.