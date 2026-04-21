Alcohol in het ziekenhuis en vrouwen op het voetbalveld: 'Ze Zeggen Dat' legt pijnpunten en clichés bloot

dinsdag 21 april 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Zijn onze ziekenhuizen wel de veilige havens die ze beweren te zijn voor kwetsbare patiënten? In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Ze Zeggen Dat' onderzoeken Dina Tersago en Andy Peelman de verontrustende stelling: hoe makkelijk raken patiënten in ziekenhuizen aan alcohol en moet die kraan onherroepelijk dicht?

Terwijl AZ Oostende, na een open brief van topdokters Cool en Spoormans, al koos voor een volledig alcoholverbod, blijft de rest van Vlaanderen achter in een ethisch grijze zone.

Om de proef op de som te nemen, stuurt Andy twee redacteurs – vermomd als patiënt – op pad naar alle 16 Vlaamse ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling waar nog geen verbod geldt. Samen met ex-verslaafde Dimitri ziet hij hoe de acteurs zonder enige tegenkanting de ene na de andere consumptie bestellen in de cafetaria’s van die afdelingen. Wanneer Andy de politiek confronteert met deze beelden, botst hij al snel op de harde realiteit van politieke compromissen. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er geen veilig niveau van alcoholconsumptie bestaat, lijkt een algemeen verbod in de Wetstraat nog veraf…


 

Daarnaast nemen Andy en Dina het hardnekkige cliché onder de loep dat vrouwen niet zouden kunnen voetballen. Samen met sportarts Elke Van den Steen, ex-Red Flame Imke Courtois en ex-Rode Duivel Thomas Buffel organiseren ze een experiment waarbij twee mannelijke ploegen aan den lijve ondervinden hoe het is om als vrouw te spelen, op een veld én volgens spelregels die volledig op mannenmaat zijn ontworpen.

In het spel ‘De Verademers’ probeert een panel van 100 Vlamingen een hardnekkige lookgeur voor Andy te verbergen met middeltjes als munt, peterselie en melk. Tot slot lanceert het duo een bloedstollende afvallingsrace rond de stelling dat werkelijk iedereen te scammen is. Het startschot wordt gegeven bij een gesaboteerde parkeermeter: wie trapt argeloos in de val van een malafide sms-betaallink en wie houdt de dieven buiten?

'Ze Zeggen Dat', nieuw seizoen, dinsdag 21 april om 20.35 uur op VTM en VTMGO


Dinsdag 21 april 2026 om 20u35  »
Ziekenhuizen voeren vaker een alcoholverbod in, maar hoeveel wordt er gedronken op plaatsen waar er geen verbod geldt? Met Imke en Thomas test Dina voetbalmythes, terwijl Andy onderzoekt wat helpt tegen een lookadem. Wie laat zich digitaal misleiden?
Wie droomt er niet van om snel rijk te worden? Andy duikt in de wereld van het dropshippen en kijkt of hij net zoals vele influencers slapend rijk kan worden. Andy en Dina kijken ook welke vervuilers er absoluut geweerd moeten worden in het verkeer.
