Agenten maken zich druk om onverantwoord gedrag in 'Niveau 4 Brussel Zuid'

Inspecteur Daan krijgt een onrustwekkende oproep binnen. Een kindje is moederziel alleen achtergelaten op een bus in hartje Brussel Zuid. De moeder is afgestapt en is nergens meer te bespeuren.

Omstaanders proberen het meisje wakker te maken, maar op het eerste zicht geeft ze geen teken van leven.

Inspecteur Marc krijgt een jongetje in het vizier dat het op een lopen heeft gezet en achtervolgd wordt door een woeste winkeluitbater. Hij beweert dat het jongetje gestolen heeft, maar die ontkent in alle talen. Als de agenten aankomen aan de winkel staan de moeder van het jongetje en de winkeluitbater, die ondertussen al met een hockeystick in de aanslag staat, neus aan neus. Ook zij blijft ontkennen dat haar zoon iets gestolen heeft. Al zeggen de camerabeelden toch iets anders… Inspecteur Daan rijdt naar een hotel waar een dronken man een hotel probeert binnen te dringen. Het hotelpersoneel twijfelt of hij er überhaupt een kamer heeft geboekt. De man zit onder de bloedvlekken en krijgt geen verstaanbaar woord meer uitgesproken. Wat blijkt: de man heeft een overnachting in het hotel geboekt als verjaardagscadeau voor zijn 10-jarige kinderen, die helemaal alleen op de kamer liggen te slapen.