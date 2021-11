Acteur Kevin Janssens in 'Het Huis': 'Nog altijd enorm onzeker over mijn werk'

Na Eddy Planckaert en Marco Borsato is het de beurt aan Kevin Janssens om zijn opwachting te maken in 'Het Huis'. Kevin is veelbesproken, zelfs een tikkeltje berucht, maar bovenal een gesloten boek met een bloedhekel aan interviews.

In 'Het Huis' toont hij voor het eerst zijn ware zelf, wat resulteert in een verrassend kwetsbaar portret.

Zelftwijfel

Met stevige tred stapt Eric Goens naar het huis van Kevin in Antwerpen, want hij is te laat om zijn gast op te pikken. 'Een halfuur te laat. Ik ben van de stipte soort. Ik kan niet tegen laatkomers', lacht Kevin vanuit zijn deuropening. De toon is meteen gezet.

Samen rijden ze naar het huis waar Kevin meteen een frisse duik neemt in het zwembad. Het worden vierentwintig uur waarin Kevin eindelijk nog eens kan ontspannen. Het gaat namelijk hard voor hem. In zestien jaar tijd speelde Kevin mee in zeventien films en negentien reeksen. 'Op werkgebied heb ik altijd geluk gehad. Ik ben nog altijd enorm onzeker en kritisch over mijn werk. Maar die onzekerheid houdt me wel wakker, waardoor ik er altijd honderd procent voor ga.'

Kevin Roels

Er zijn weinig mensen die het weten, maar eigenlijk is Kevin Janssens geboren onder een andere naam: Kevin Roels. Kevins ouders verlaten elkaar als hij drie jaar oud is. De moeder van Kevin vindt snel de liefde terug bij Kevins huidige stiefvader. Als die voorstelt om hem te adopteren, twijfelt Kevin geen seconde om van familienaam te veranderen. Al levert die naamswijziging een zeer pijnlijk weerzien op in de rechtbank. 'Mijn biologische vader en zijn moeder waren daar. Hij keek niet naar mij. Maar mijn oma stapte naar mij om te vragen waar ik in godsnaam mee bezig was.'

Maar Kevin is vastbesloten en verandert zijn naam van Roels naar Janssens. Wanneer zijn biologische vader jaren later sterft, breekt Kevin alsnog. 'Mijn moeder vertelde me net voor een theatervoorstelling dat hij overleden was. Ik heb die avond mijn verdriet gebruikt in dat stuk.'

Grootse plannen

Kevins acteerdroom kreeg al op jonge leeftijd vorm toen hij in de videotheek van Stabroek ging werken. 'Alles waarvan ik droomde, was daar gewoon. Ik moest en zou acteur worden. Ik wist dat het ging lukken. Ik had een enorme bewijsdrang tegenover mijn vader. Hij wou me niet en ik moest dus ik bewijzen wat ik kon.'

De vloek van zijn vader werd een zegen. Groot was de euforie dan ook toen Kevin in 2006 zijn grote filmdebuut maakte in 'Windkracht 10'. Alle rekken van de videotheek in Stabroek werden volgezet met de film. Vijftien jaar later is de man die daarvoor verantwoordelijk was, de verrassingsgast in 'Het Huis'.

Liefdesperikelen

In de kinderkamer toont Kevin zich van zijn meest kwetsbare kant. De liefde voor zijn moeder kent geen grenzen. Eens terug op het zonnige terras, blikt Kevin vooral vooruit. Hoe ziet zijn toekomst eruit en vooral: met wie ziet hij zijn toekomst? 'Veel vrienden zijn jonger, maar hebben wel stabiliteit in hun privéleven. Ik benijd hen daarvoor. De schrik om alleen te blijven, is er wel.'

Welke rol heeft wijlen Marc Van Eeghem gespeeld in het leven van Kevin? Welke opmerkelijke betekenissen schuilen er achter zijn tattoos? Waar maakte Kevin zijn regiedebuut? En wat deed hij om zeventien kilogram bij te komen voor zijn rol in De Patrick? Kevin doet alles uit de doeken in 'Het Huis'.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' tv-icoon Wendy Van Wanten, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, presentator Mathias Coppens, sportjournalist Aster Nzeyimana en televisiefiguur Ingeborg Sergeant.

