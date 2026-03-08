Acht kandidaten van 'Bestemming X' zetten een X-tattoo

Foto: VTM - © DPG Media 2026

Het avontuur van 'Bestemming X' zit erop, maar voor acht kandidaten zal de memorabele reis nooit echt eindigen. In de reünie-aflevering tonen zij een wel heel bijzonder aandenken: een 'Bestemming X'-tattoo!

Bekijk de preview uit de aflevering hier:



'Bestemming X', zondag 8 maart om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.