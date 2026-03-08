Acht kandidaten van 'Bestemming X' zetten een X-tattoo
Het avontuur van 'Bestemming X' zit erop, maar voor acht kandidaten zal de memorabele reis nooit echt eindigen. In de reünie-aflevering tonen zij een wel heel bijzonder aandenken: een 'Bestemming X'-tattoo!
Bekijk de preview uit de aflevering hier:
'Bestemming X', zondag 8 maart om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.
Kijktip van de dag
Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.
'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.