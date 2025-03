Dit had 'Bestemming X'-winnaar niet zien komen: 'Nipt ontsnapt aan eerste exit'

Adieu. Farewell. Auf Wiedersehen. Goodbye! 'Bestemming X' zit erop na zes landen, 4743 kilometer en een avontuur vol mysterie. Maar de kandidaten kennen nog maar de helft van de geheimen achter het spel.

Vanavond, maandag 3 maart om 20.40 uur bij VTM, komen alle deelnemers opnieuw samen. Terwijl ze elkaar terugzien, onthult Aster Nzeyimana de strategieën en misleidingen die hun reis bepaalden. Welke bekende handlangers zetten hen week na week op het juiste én verkeerde spoor? Wat was de exacte route van de bus? En wie plaatste zijn X waar? Aster deelt ook groot nieuws met de kandidaten: Bart is de winnaar van dit seizoen. En er is nog een verrassend detail over hem… “Bart eindigde als voorlaatste in de eerste aflevering en had zomaar kunnen afvallen. Hij plaatste zijn X verkeerdelijk in Frankrijk, op maar liefst 1798 kilometer van de echte exitlocatie in Athene”, klinkt het.

Bekijk de preview hier:





'Bestemming X reünie', vanavond, maandag 3 maart, om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.