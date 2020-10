Zondag start prestigieuze dramareeks 'Vliegende Hollanders' op NPO 1

Foto: AVROTROS - © Mark van Aller 2020

Anthony Fokker en Albert Plesman, twee luchtvaartpioniers die aan de wieg staan van de burgerluchtvaart begin 20e eeuw. Twee mannen met dezelfde bevlogenheid en passie voor het vliegen, maar die niet méér van elkaar kunnen verschillen.

Plesman, oprichter van KLM, is van eenvoudige komaf, fysiek imposant, rechtdoorzee en een echte familieman die zijn leven lang getrouwd is met Suze. Fokker, beroemd piloot en vliegtuigbouwer, komt uit een rijke familie, is klein van postuur, een beruchte womanizer die het niet zo nauw neemt met de regels en meerdere relaties ziet stuklopen. Toch kunnen ze niet om elkaar heen.

Plesman heeft vliegtuigen nodig om de noodlijdende KLM te redden en Fokker heeft een grote klant nodig om zijn vliegtuigen aan te verkopen. Ondanks hun strijd, weten ze samen erin te slagen om Nederland tijdens het interbellum tot een belangrijke speler te maken op het wereldtoneel van de luchtvaart.

Met de organisatie van de Eerste luchtvaarttentoonstelling Amsterdam (ELTA) wil Albert Plesman zijn droom verwezenlijken: de burgerluchtvaart introduceren in Nederland. Op de ELTA ontmoet Plesman de beroemde vliegtuigbouwer Anthony Fokker. De mannen blijken tegenpolen, maar moeten ondanks hun verschillen samen gaan werken.

'Vliegende Hollanders', vanaf zondag 18 oktober om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.