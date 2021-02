Zondag start het laatste seizoen van 'Zondag met Lubach'

Op zondag 7 februari start het laatste seizoen van het VPRO-programma 'Zondag met Lubach'. Na twaalf seizoenen wordt er nog één reeks van acht afleveringen gemaakt, rond de Tweede Kamerverkiezingen.

Lubach liet al eerder weten dat hij het stoppen van 'Zondag met Lubach' niet ziet als een definitief afscheid van televisiesatire. 'Ik denk dat ik namens het hele team spreek als ik zeg dat we trots zijn op het succes van 'Zondag met Lubach', maar we willen onszelf ook blijven vernieuwen. Daarom stopt 'ZML', maar ik denk al wel hard na over een nieuw programma', aldus Lubach.

'Zondag met Lubach', vanaf zondag 7 februari om 21.10 uur op NPO 3 en op YouTube.