Zoektocht 'K2 zoekt K3' dit najaar te zien op SBS6

In de spannende zoektocht 'K2 zoekt K3' op SBS6 barst de strijd los om een felbegeerde plek in K3 te bemachtigen. SBS6 gaat samen met productiebedrijf Studio 100 en de Vlaamse tv-zender VTM op zoek naar een nieuw zangtalent voor de plaats van Klaasje in de populaire popgroep.

Dit keer komen niet alleen vrouwen in aanmerking voor deze titel, ook mannen maken kans om het nieuwe K3-lid te worden. De concurrentie is door deze uitbreiding een stuk groter, dat maakt de zoektocht deze keer spannender dan ooit! Uiteindelijk wordt in een live finale bekend wie zijn of haar leven voorgoed verandert en zichzelf het nieuwe idool mag noemen. Wie heeft straks in één klap een glansrijke carrière te pakken? 'K2 zoekt K3' is dit najaar te zien op SBS6.

Klaasje liet op 9 februari 2021 weten dat ze na ruim vijf prachtige jaren afscheid neemt van K3 en haar leven op een andere manier invulling wil geven. Dit betekent echter niet het einde voor K3, want Hanne en Marthe gaan op zoek naar een opvolgster of opvolger voor Klaasje. Van de 22.690 mensen die zich hebben aangemeld, is uiteindelijk een selectie gemaakt van 1442 deelnemers die kans maken om het nieuwe K3-lid te worden.

SBS6 kijkt er enorm naar uit om dit mooie format uit te zenden, René Oosterman, zendermanager SBS6: 'K3 is een fenomeen, wat ook bevestigd wordt door het record aantal aanmeldingen voor de zoektocht. Het muziektrio is een gevestigde naam in zowel Nederland als België en dat maakt deze zoektocht uniek. Een kans op zo’n droombaan maak je niet vaak mee. Eerder hebben we met veel succes de programma's 'K2 zoekt K3' (in 2009) en 'K3 zoekt K3' (in 2015) uitgezonden. Ik ben trots dat we nu voor de derde keer in samenwerking met Studio 100 en VTM opnieuw dit grootse spektakel mogen uitzenden.'

Hanne: 'We zijn superblij dat VTM en SBS6 hun schouders weer mee onder de zoektocht zetten.'

Marthe: 'We hebben zelf bijzonder fijne herinneringen aan onze eigen deelname in 2015.'

Klaasje: 'Samen met deze sterke partners en Studio 100 vinden we ongetwijfeld mijn ideale opvolger of opvolgster.'

'K2 zoekt K3', komend najaar op SBS6 en KIJK.nl.