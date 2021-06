Zo volg je het EK voetbal én Oranje bij de NPO

Oranje is klaar voor het échte werk. Eindelijk Euro 2020! Maar hoe volg je onze voetbalhelden de volgende weken tijdens het EK Voetbal? Bij de NPO zit je op de eerste rij. Een overzicht!

Vanaf 11 juni zijn alle 51 EK-wedstrijden live te zien bij de NOS. Met de eerste twaalf dagen maar liefst drie wedstrijden per dag, om 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. Het live verslag van de duels van 15.00 en 18.00 uur wordt omlijst met een voor- en nabeschouwing. Om half negen start NOS 'Studio Europa' op NPO 1 - met om 21.00 uur de derde wedstrijd - en gaat door tot half twaalf.



De talkshow met gesprekken, analyses reportages en opvallend EK-nieuw komt vanuit Studio Hilversum mét publiek en wordt gezamenlijk gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst en Henry Schut. Zij praten dagelijks met twee analisten en een gast over het voetbal van die dag. De analisten die aanschuiven zijn onder meer Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Theo Janssen, Mandy van den Berg, Leonne Stentler, Marco van Basten, Kenneth Perez, Nigel de Jong en Wesley Sneijder.



Het 'NOS EK Journaal' brengt vanaf 11 juni dagelijks tussen 17.20 en 17.45 uur op NPO 1 alle ontwikkelingen uit het Oranjekamp. Ook is er ander EK-nieuws en bijdragen van verslaggevers die de overige teams volgen.



NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is tijdens het EK voetbal elke dag NOS 'Langs de Lijn' te horen met het laatste EK-nieuws, updates, flitsen en uiteraard integrale verslagen van wedstrijden van het Nederlands elftal. De bekende NOS-commentatoren doen verslag van de wedstrijden, terwijl NOS-presentatoren samen met analisten in de studio de wedstrijden doornemen. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.



De NOS lanceert speciaal voor dit EK de EK-voetbalpodcast. In negen aflevering nemen NOS-commentatoren samen met gasten als Youri Mulder, Kees Jansma en Ibrahim Afellay je mee in de geschiedenis van het EK Voetbal. Tijdens het EK is er ook de ‘normale’ voetbalpodcast. Rondom de wedstrijden van Oranje bespreken de NOS-commentatoren het laatste nieuws, (vermoedelijke) opstellingen, spelopvattingen en de aankomende tegenstanders van Oranje. In de nieuwe podcast De Schaduwpits gaan NOS-presentatoren Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Waarom is het zo moeilijk in de voetbalwereld uit de kast te komen?’ Deze podcasts zijn te beluisteren via de NPO Luister-app, de site of app van NPO Radio 1 en andere podcasts-platforms.