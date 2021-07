Zo volg je de Olympische Spelen Tokio live bij NPO 1 én NPO Radio 1

Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus is het tijd voor de langverwachte Olympische Spelen in Tokio. Met een tijdsverschil van zeven uur is het opnieuw puzzelen voor de supporters om de Nederlandse sporters live aan het werk te zien. Bij NPO 1 en NPO Radio 1 zit je op de eerste rij.

De olympische dag begint met 'NOS Tokio Live', vanaf 23 juli op NPO 1, om 02.00 uur. Vanwege het tijdsverschil (het is in Tokio zeven uur later) starten de live uitzendingen midden in de nacht en lopen deze door tot halverwege de middag. Tussen het live verslag van de sporten door is er voldoende ruimte voor samenvattingen en hoogtepunten van de sporten die geweest zijn, interviews en het laatste nieuws. Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Tom Egbers, Jeroen Stomphorst, Rivkah op het Veld en Gert van ’t Hof.



Aan het einde van iedere dag verzorgt 'NOS Tokio Vandaag' (NPO 1, 18.50 uur) een uitgebreid overzicht van de olympische dag. Gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst komen in deze uitzending ruime samenvattingen van diverse sporten en andere belangrijke gebeurtenissen van die dag in vogelvlucht voorbij. Ook zijn er verhalen over de (Nederlandse) deelnemers, reportages en interviews van de NOS-verslaggevers ter plekke.



Om 20.30 uur - in het weekend 21.30 uur - is het op NPO 1 tijd voor de dagelijkse primetime talkshow 'NOS Studio Tokio'. Live vanuit Scheveningen ontvangt Henry Schut elke avond atleten, coaches, analisten én gasten van buiten de sportwereld. Er wordt teruggekeken op de afgelopen uren en – ook weer vanwege het tijdsverschil – vooruitgeblikt op wat nog komen gaat. Vanzelfsprekend schuiven er ook vele oud-olympiërs aan. Dione de Graaff verzorgt elke avond voor 'NOS Studio Tokio' het gesprek met de sporter/sportster van de dag. Als ooggetuige doet ze verslag van alle ins and outs op het Olympic Parc. Ook zijn er dagelijkse reportages van onze verslaggevers, is er een ode aan oud-Olympiërs en is er natuurlijk muziek.



RadiOlympia

NPO Radio 1 brengt tijdens de Olympische Spelen in 'RadiOlympia' dagelijks veertien uur sport. Alle verrichtingen van de Nederlandse sporters worden op de voet gevolgd door de commentatoren, verslaggevers ter plekke en analisten en oud-sporters in de studio in Hilversum. Er zijn drie olympische blokken. ’s Nachts tussen 02.00 - 06.00 uur presenteren Suse van Kleef en Wouter Bouwman (BNNVARA) de uitzending. Tussen 06.00 - 11.00 uur ’s ochtends wisselt Jurgen van den Berg met Robbert Meeder het nieuws van de dag af met olympisch nieuws en live sport. Tussen 11.00 en 16.00 uur is het de beurt aan Tom van ’t Hek samen met Toine van Peperstraten (AVROTROS) of Ghislaine Plag (KRO-NCRV). Erben Wennemars is in Tokio voor reportages en het laatste nieuws. 'In Langs de Lijn En Omstreken' (iedere werkdag tussen 20.30 en 23.00 uur) is er elke avond het olympisch panel waarmee presentator Annette van Trigt en een wisselende EO-presentator de olympische dag bespreken.



In 'De Olympische Podcast' vertellen Nederlandse topsporters openhartig vertellen over hun route naar de Spelen van Tokio in 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg zijn het afgelopen jaar bij de topsporters op bezoek gegaan om met hen te praten over ambities, dromen en kansen voor Tokio 2021. Deze podcast is te beluisteren via de NPO Luister-app, de site of app van NPO Radio 1 en andere podcasts-platforms.