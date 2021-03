'Zo, Opgelost'! Online comedy van de makers van 'Klikbeet'

Vanaf maandag 8 maart presenteert NPO3.nl wekelijks twee video's onder de titel Zo, opgelost! Vanuit De Kleine Komedie bedenken jonge cabaretiers samen met ervaren rotten goede en geestige oplossingen voor allerhande vraagstukken en prangende kwesties.

'Zo, opgelost!', onderdeel van NPO Cultuur en uitgezonden door de NTR, biedt cabarettalenten een podium nu de theaters gesloten zijn. Het programma is ontwikkeld door cabaretier en Klikbeet-maker Stefan Pop en producent TIN CAN. De presentatie is in handen van Tex de Wit (o.a. 'Zondag met Lubach' en 'Klikbeet') en Anna Gimbrère (o.a. 'De Wilde Ruimte' en 'Pointer').

In 'Zo, opgelost!' draait het allemaal om het zo origineel en grappig mogelijk oplossen van problemen. Van universeel tot kleinschalig, van actueel tot chronisch. Van het klimaatprobleem en de verkiezingen tot kerst vieren met je schoonfamilie en succesvol tinderen. De cabaretiers krijgen de vraagstukken van tevoren voorgelegd, gaan daarmee aan de slag en presenteren in De Kleine Komedie hun oplossingen in een vorm naar keuze.

Bekende theatermakers

Zo, opgelost! wordt gemaakt door bekende theatermakers als Sanne Wallis de Vries, Lebbis, Alex Ploeg, Yentl en de Boer, Kiki Schippers, Johan Goossens en Katinka Polderman en introduceert veelbelovende talenten als Glodi Lugungu, Jasper van der Veen en Andries Tunru. Op dit moment wordt 'Zo, opgelost!' opgenomen zonder publiek, maar zodra het theater weer open mag kunnen cabaretliefhebbers aanwezig zijn bij de opnamen. Het programma is een fantastisch podium voor cabaretiers om hun kunsten te vertonen nu dat nergens anders kan.

Vanaf maandag 8 maart op www.npo3.nl.

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur waarmee de Nederlandse Publieke Omroep een alternatief podium biedt aan de cultuursector en artiesten die geraakt worden door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod. De programma’s van NPO Cultuur zijn in de eerste helft van 2021 te zien via lineaire tv-zenders en radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via het voor iedereen beschikbare themakanaal NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start. Meer informatie is te vinden op www.NPOCultuur.nl, waar geïnteresseerden zich aan kunnen melden voor de nieuwsbrief over het complete en actuele NPO Cultuur-aanbod.