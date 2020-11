Zilveren YouTube Playbutton voor 'Klikbeet'

Foto: © NTR 2020

Het satirisch programma 'Klikbeet' heeft de Zilveren YouTube Playbutton in ontvangst mogen nemen vanwege het behalen van de 100.000 abonnees op YouTube. Het is na 'Het Klokhuis' het tweede NTR-programma dat deze mijlpaal bereikt.

Per maand trekt het kanaal gemiddeld 7 miljoen views, het gehele kanaal heeft inmiddels meer dan 55 miljoen views.

Producent van 'Klikbeet' is TIN CAN. Het programma wordt gemaakt door comedians Stefan Pop, Tex de Wit, Alex Ploeg, Eva Crutzen en Kees van Amstel, en zij worden daarbij ondersteund door collega-comedians. In rake sketches laten ze zien dat ze bovenop het nieuws zitten, al geven ze daar een volledig eigen draai aan.

Stefan Pop van 'Klikbeet': 'Het is geweldig dat wij nu naast een sketchprogramma ook influencer zijn. Nooit gedacht dat ons dit zou overkomen, maar wil je op de hoogte blijven wat online populair is, kan je niet meer om 'Klikbeet' heen. Ik moet nu ophangen, want ik ga samen met youtuber Kalvijn chillen in een gouden Lamborghini.'

Luc Willems, contentstrateeg NTR: 'Het is voor ons eigenlijk geen verrassing dat 'Klikbeet' het online zo goed doet. De sketches lenen zich daar heel goed voor. 'Klikbeet' is een mooi voorbeeld van hoe een tv-programma door een sterk online kanaal een nog groter publiek kan vinden, een publiek dat misschien nog amper lineaire televisie kijkt.'

Het YouTubekanaal van 'Klikbeet' is hier te vinden.

'Klikbeet' is op dit moment ook op tv te zien met een nieuwe reeks afleveringen, elke zondag rond 22.30 uur op NPO 3.