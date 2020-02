Zevende bakker verlaat 'Heel Holland Bakt' - SPOILERS

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Zondagavond 2 februari werd na de halve finale bekend wie als zevende de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Wie verder leest: dit bericht bevat spoilers!

De vrolijke Pauline uit Limburg is een echte zoetekauw. Een dag zonder taart is voor haar niet compleet. En ook in haar werk als docent Aardrijkskunde weet ze haar passie voor bakken in de les te verwerken. 'Op school weten de leerlingen dat ik veel bak en ontzettend van zoetigheid houd. En elke keer zeiden ze tegen me: ‘Mevrouw, u moet echt meedoen aan 'Heel Holland Bakt!'.'

Als de camera’s uitgaan en iedereen om haar heen staat, realiseert Pauline zich ineens dat het voorbij is. Ze staat nét niet in de finale. Het is gedaan met de maandenlange voorbereidingen, de stress in de tent, maar vooral met de gezelligheid met de andere kandidaten. 'Thuis heb ik de hele dag op de bank gezeten en gehuild, puur omdat ik niet wist wat ik moest gaan doen. Ik vond het lastig om weer terug te schakelen naar het gewone leven. De enige manier om daar mee om te gaan, was toch gewoon het bakken van een taart.'

'Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest.'

Vooral het eerste weekend in de tent vond Pauline heel spannend. Welke kleren zou ze aantrekken? Hoe zouden de andere kandidaten zijn? En hoe werken al die vreemde apparaten in de tent? 'Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest, maar gelukkig viel mijn ‘Goud en Nieuwtaart’ meteen in de smaak. Normaal doe ik de hele dag over zo’n taart, maar nu moest het in twee uur.' Vooral de technische opdrachten waren lastig voor Pauline, bijvoorbeeld de Hollandse koekjes. 'Ik hou heel erg van koekjes, maar die koop ik dan gewoon in de supermarkt. Bij deze opdracht moesten we er binnen een uur ineens 30 zelf maken. Dat was topsport, want je rent wat op en neer tussen het werkblad en de ovens. Maar de calorieën die ik ben kwijtgeraakt, eet ik er wel weer aan. Helaas vonden Janny en Robèrt mijn koekjes aangebrand en onverkoopbaar.'

Gletsjertaart

De goedlachse Pauline staat iedere dag vrolijk voor de klas op de middelbare school waar ze zelf ook op heeft gezeten. Haar eigen schooltijd was zo fantastisch, dat ze niets liever dan docent wilde worden. Voor de leerlingen in haar klas is ze mevrouw en ze zeggen u tegen haar, maar ze vindt zichzelf geen strenge docent. 'Ik kan natuurlijk geen rare dingen roepen voor de klas maar soms floept er weleens wat uit. Dat hele strenge past ook niet bij mij, zo ben ik niet.'

'Eten vinden mijn leerlingen fantastisch en daarom gebruik ik ook weleens taart om dingen uit te leggen. Zo heb ik heb een keer bij de derde klas in een les over het ontstaan van het Nederlands landschap een kwarktaart gemaakt om de ijstijd te laten zien. De leerlingen moesten eerst de kwark opeten en dat was dan het gletsjersijs en de koekjesbodem was het keileem dat overbleef. Ze vonden het geweldig en wilden allemaal het recept van de taart. Op deze manier onthouden ze de stof beter. Als de hele klas tijdens een toets een voldoende haalt, dan trakteer ik natuurlijk op taart.'

Meer Pauline

Thuisbakker Pauline is te zien op woensdag 5 februari in 'Doorbakken' om 21.30 uur op NPO 1. Doorbakken, gepresenteerd door Irene Moors, gaat wekelijks in op het centrale thema en de gebeurtenissen in Heel Holland Bakt. Irene Moors voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op 'Heel Holland Bakt'-thema’s, ingrediënten en tradities. Op donderdag 6 februari is Pauline te gast bij 'Tijd voor MAX', om 17.10 uur op NPO 1.