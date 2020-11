Zeven BN'ers schrijven pittige gedichten voor elkaar in 'De Zak van Sinterklaas'

Foto: © BNNVARA 2020

Op de dag van de intocht van Sinterklaas zijn zeven BN'ers uitgenodigd bij hulp-Sinterklaas Erik van Muiswinkel voor een vervroegde pakjesavond.

Iedereen gebruikt zijn of haar Sinterklaasgedicht om een eerlijke mening over de ander te geven; zo ook in 'De Zak van Sinterklaas'. De BN'ers hebben pittige gedichten voor elkaar geschreven, maar wel met een warme knipoog en een gemeende lach. Wie is de afzender?

Martijn Koning, Soundos El Ahmadi, Rick Paul van Mulligen, Tina de Bruin, Rayen Panday, Jörgen Raymann en Loretta Schrijver komen in een intieme huiskamersetting bij elkaar om cadeaus uit te wisselen en de gedichten voor te lezen die ze voor elkaar hebben geschreven. De gasten van de hulp-Sinterklaas hebben zo hun vermoedens door wie elk gedicht geschreven is. Maar dit blijft tot het einde geheim; pas dan zal de Sint onthullen van wie de gedichten zijn. De persoon die de meeste dichters aan het juiste gedicht heeft weten te koppelen, wint 'de zak van Sinterklaas' en mag mee naar Spanje.

'De Zak van Sinterklaas' is een coproductie van BNNVARA en De Coproducent.

'De Zak van Sinterklaas', zaterdag 14 november om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 1.