'Zappsport' introduceert Zappsport@home om kinderen in beweging te houden

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Als gevolg van het sluiten van de scholen zitten miljoenen kinderen thuis. Om te voorkomen dat kinderen nu te weinig bewegen, wil 'Zappsport' de kinderen hierbij motiveren.

Onder de noemer Zappsport@home wordt naast de reguliere 'Zappsport'-afleveringen nieuwe content aangeboden, gericht op bewegen. Alle kinderen kunnen hier vanaf vandaag, 23 maart, zelf actief aan meedoen. De afleveringen worden uitgezonden op televisie en op alle social media-kanalen van 'Zappsport'.

Tv & YouTube

In nieuwe 'Zappsport'-afleveringen van Zappsport@home Workout geven bekende sporters elke werkdag workouts aan de kinderen thuis. In 15 minuten laten onder anderen Nathan Rutjes (voetballer) met zijn zoontje Lavezzi Rutjes en Roy Meyer (Olympisch Judoka & personal trainer) de kinderen flink bewegen. De eerste aflevering wordt vanmiddag om 13.15 uur op NPO Zapp uitgezonden. De Zappsport@home Workout-afleveringen worden ook elke dag om 10.00 uur online op YouTube geplaatst, zodat er thuis on demand gesport kan worden.

Instagram

Ook de grote sporthelden van Nederland zitten momenteel thuis. Maar ze zitten niet stil! Via Zappsport@home Challenges dagen onder andere Tess Wester, Dafne Schippers, Kjeld Nuis, Kika van Es en Tom Beugelsdijk de kinderen uit om een thuis challenge met ze aan te gaan. De topsporters doen elke dag een challenge voor. Daarna is het aan de kinderen zelf om het ook te proberen en hun video te uploaden met #Zappsportathomechallenges.

TikTok

Natuurlijk kan het populaire TikTok niet achterblijven. Voor alle dansliefhebbers wordt er door Zappsport@home met tutorials in een week een choreografie aangeleerd aan de kinderen. Het eerste nummer dat ze kunnen leren is Blinding Lights van The Weeknd. Deel 1 van de dans staat sinds vrijdag 20 maart al online.

Alle nieuwe content wordt geïntroduceerd door 'Zappsport'-presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker. Zij roepen iedereen op om interactief mee te doen en eigen filmpjes te plaatsen met de #Zappsportathome. Met Zappsport@home wil AVROTROS met 'Zappsport' een positieve bijdrage leveren in deze moeilijke tijd. De reguliere afleveringen van 'Zappsport' blijven gewoon doorgaan.

Zappsport@home is vanaf maandag 23 maart op alle kanalen actief mee te doen.

'Zappsport', elke zaterdag (8.55 uur) en zondag (8.40 uur) te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.