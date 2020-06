'Zapp Your Planet: Flower Power' bekogelt Minister Schouten met bloembommen

Foto: © NPO 2020

Anne Appelo (EO) en Jeline Booij hebben Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een BIJ-tuintje aangeboden bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Namens de actie 'Zapp Your Planet: Flower Power' bedankten ze haar voor het harde werk van de afgelopen maanden.

Dat deden ze in de zogeheten Coronaconstructie: een pak waarmee ze anderhalve meter afstand kunnen houden. Naast de overhandiging van het BIJ-tuintje werd de minister bekogeld met zogenaamde 'bloembommen': kleine pakketjes die gezaaid kunnen worden om bij-vriendelijke bloemen te laten groeien. Anne en Jeline wilden hiermee aandacht vragen voor het gebrek aan groen rondom het Binnenhof. Er liggen veel tegels rondom de Tweede Kamer, waardoor bijen moeilijk voedsel vinden en overleven in de stad lastig is.

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 'Ik vind het een fantastisch initiatief en heel goed voor de bijen: die zijn ontzettend belangrijk voor ons. Wat wij doen om de bijen te helpen is het planten van bloemen langs wegen en treinrails. Daarbij is het heel goed dat de kinderen ook meedoen door zelf bloemen te planten!'

Meer dan 120.000 bloembommen

Kinderen zetten zich met de actie 'Zapp Your Planet: Flower Power' in om de bijen te helpen en Nederland vrolijker te maken met bij-vriendelijke bloemen. Inmiddels hebben ruim 30.000 kinderen zich aangemeld voor 'Zapp Your Planet: Flower Power'. Met de 'bloembommen' kunnen zij in de tuin, bij het verzorgingstehuis van opa en oma, op het balkon of op het schoolplein kleine BIJ-tuintjes planten. In totaal zijn er al 124.556 bloembommen gegooid! De laatste pakketten zijn nog beschikbaar via zappyourplanet.nl.

Uitzendingen 'Zapp Your Planet: Flower Power'

In tien afleveringen van ongeveer vijf minuten gaan bekende Zappers, waaronder Rachel en Elbert, in duo’s langs bij mensen om een BIJ-tuintje te maken. De kinderen kunnen via de website verzoeken indienen en aangeven wie volgens hen een BIJ-tuintje verdient. Het programma is vanaf zaterdag 30 mei op NPO Zapp te zien op zaterdagen (rond 18.00 uur), zondagen (rond 19.00 uur) en woensdagen (rond 15.30 uur). De presentatie is in handen van EO-presentator Anne-Mar Zwart.

'Zapp Your Planet'

'Zapp Your Planet' is een jaarlijkse actie van NPO Zapp en de EO om kinderen bewuster te laten opgroeien. Terugkerende thema’s van de actie zijn bedreigde diersoorten, het klimaat en duurzaamheid. Laatstgenoemde past goed bij de EO, omdat het een belangrijk thema voor de omroep is. In eerdere edities werd aandacht gevraagd voor bedreigde diersoorten zoals haaien, orang-oetans en olifanten. Begin dit jaar hebben kinderen geld opgehaald voor de bedreigde dieren in Australië met de noodactie 'Zapp Your Planet: SOS Koala', dat maar liefst 246.351 euro heeft opgebracht. Deze zomer komen kinderen tijdens 'Zapp Your Planet: Flower Power' in actie om bloemen te planten en bedreigde bijen in Nederland te helpen.