Zakia Guernina nieuwe voorzitter Raad van Toezicht BNNVARA

Zakia Guernina wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van BNNVARA. De ledenraad van BNNVARA heeft unaniem ingestemd met haar voordracht. Per 1 januari 2022 volgt Guernina Wanda van Kerkvoorden op, die de rol de afgelopen acht jaar vervulde.

Guernina: 'BNNVARA levert als zeer hoogwaardige mediamaker een grote bijdrage aan het debat omtrent kansengelijkheid en rechtvaardigheid. De doelgroep en haar thema's liggen mij na aan het hart. Als voorzitter van de Raad van Toezicht hoop ik een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan het verder versterken van haar missie in een continu veranderend medialandschap. Ik ben er van overtuigd dat wij met onze aansprekende content op alle huidige en toekomstige kanalen en met onze leden een grote impact kunnen hebben in het publieke debat en daarmee belangrijke vormgevers zijn en blijven.'

Zakia Guernina is sinds 2018 lid van het College van Bestuur bij de Hogeschool Rotterdam. In de jaren daarvoor gaf ze als interim bestuurder bij onder meer Koninklijke Bibliotheek en Vluchtelingenwerk Nederland sturing aan complexe veranderingsprocessen. Guernina heeft in het verleden deel uitgemaakt van onder andere de Raad van Toezicht van de Veerstichting Leiden, de Raad van Toezicht van Museum het Rembrandthuis en Vluchtelingenwerk Nederland en is momenteel lid van de Raad van Toezicht bij Muziekgebouw aan 't IJ.