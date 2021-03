Yvon Jaspers met 'BzV'-stellen én chauffeur Bertie in 'Onze Boerderij in Europa'

Het leven van de boer is het afgelopen jaar volledig op z'n kop gezet, niets is meer zoals het was. Vraag aan een willekeurige boer hoe die de toekomst ziet en ze zullen je doorgaans het antwoord schuldig blijven.

In het KRO-NCRV programma 'Onze Boerderij in Europa' trekt Yvon Jaspers met een aantal 'Boer Zoekt Vrouw'-stellen per camper, met boerin Bertie achter het stuur, door ons omringende landen. Op zoek naar inspiratie bij boerenbedrijven die onze boeren al een stap voor zijn om erachter te komen hoe ze verder moeten. In een straal van 1000 kilometer om ons heen valt veel te zien en te leren. Yvon Jaspers: 'Hoe wij ons eten produceren gaat ons allemaal aan. Klimaat en natuur houden niet op bij de landsgrenzen.'

Veel boeren hebben de kop vol. Niet vanwege het werk op het land, de verzorging van de dieren of het onderhouden van hun machines, maar omdat ze worden overspoeld door milieumaatregelen, dierenwelzijnsnormen, fosfaatbeleid, de stikstofcrisis en nu ook nog, net als ieder ander, door de gevolgen van het coronavirus. Yvon Jaspers: 'De afgelopen jaren heb ik een agrarische studiebeurs gekregen waarmee ik veel boeren over de hele wereld heb bezocht. Dat was bijzonder leerzaam en opende mijn ogen. Ik zag hoe boeren waar ook ter wereld zich met elkaar verbonden voelen: 'wij voeden de wereld'. Ik zag ook hoe verfrissend en leerzaam het is om eens te kijken bij collega’s in het buitenland. Steeds als ik op zo’n erf stond dacht ik: 'Hier zou ik onze eigen boeren mee naartoe moeten nemen'.'

In de camper rijden Yvon en de stellen - coronaproof - naar Denemarken, Duitsland en Zwitserland. Hebben de boeren in de landen om ons heen dezelfde uitdagingen? Hoe kijken de mensen in die landen tegen boeren aan? Yvon Jaspers: 'Het ene moment zijn we in Denemarken bij een bedrijf met een paar duizend schapen, het volgende moment zijn we boven in de Alpen koeien aan het melken. De keer daarna vergapen we ons aan de grootste paardenfokkerij van Europa met olympisch kampioenen om daarna in Duitsland in een grote ton druiven te stampen voor de wijn. We zien het Europese agrarische landschap aan ons voorbij trekken. Het zet je aan het denken. Hoe voeden wij de wereld en is die manier ook toekomstbestendig?'

In aflevering 1 (donderdag 11 maart) is te zien hoe Texelse schapenboer Jan en Rianne in Denemarken onder meer meedraaien in het gezin van Sjaak en Jacqueline die vier jaar geleden de stap hebben gezet om te emigreren en daar nu een bedrijf met 220 melkkoeien runnen. Jan worstelt om boer te blijven in Nederland. Is het leven van de Deense boeren voor hem aantrekkelijker?

Boerin Steffi en Roel (donderdag 18 maart) gaan in de tweede aflevering naar een plek waar ze altijd al naartoe wilden: de grootste paardenfokker van Europa. Steffi’s paardenhart slaat volledig op hol. Tussen de olympisch kampioenen ziet Steffi hoe de paarden een prinselijk leven hebben.

In aflevering 3 (donderdag 25 maart) gaan boerin Michelle en Maarten naar melkveehoudster Ingrid in Denemarken. Zij neemt Michelle mee in het vrouwelijk ondernemerschap in een mannenwereld.

Boer Jos droomde 25 jaar geleden van een carrière in Oost-Duitsland. Hij koos er toen voor om het niet te doen. In aflevering 4 (donderdag 8 april) leggen hij en Dycke hun oor te luisteren bij de drie broers De Vries die de stap wél hebben gezet. Ze runnen alle drie een indrukwekkend groot bedrijf met schapen, geiten en koeien. Ze spelen zelfs een rol in de Duitse landelijke politiek.

In aflevering 5 (donderdag 15 april) neemt Yvon boerin Agnes en Albert mee naar Anna en Alexander in Duitsland. Zij hebben de grootste kudde Texaanse Longhorns van heel Europa. Is dit ras ook iets voor Agnes?

In de laatste aflevering (donderdag 22 april) gaan boer Martin en Wilma in Zwitserland op stap met de Nederlandse Vivianne. Zij verliet 25 jaar geleden het Limburgse land en melkt nu koeien op haar eigen alp.

'Onze Boerderij in Europa', vanaf donderdag 11 maart om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.