Yvette van Boven op culinaire roadtrip door eigen land in 'De Streken van Van Boven'

Foto: AVROTROS - © Oof Verschuren 2020

Met haar auto vol keukengerei en servies en haar jonge hond Hughie als reisgenoot gaat Yvette van Boven op culinaire roadtrip.

Op zoek naar lekkernijen die Nederland ons brengt, reist de culinair auteur en topkok naar verschillende streken van ons land in het nieuwe AVROTROS-programma 'De Streken van Van Boven'. Yvette ontmoet enthousiaste mensen die haar de fijne kneepjes laten zien van hun passie; lekker eten. En laat dat nou ook de liefde van Yvette zijn. Overal waar zij komt, van boerenerven tot in de haven, maakt zij met de producten uit die streek de heerlijkste gerechten.

Van hazelnoten tot zeewier, van snoekbaars tot balkenbrij, van morellen tot wijn, ons land brengt ons culinair gezien net zoveel als de rest van Europa. Sommige gerechten zijn al eeuwen bekend en volgens de tradities die verbonden zijn aan de rijke of juist schrale grond uit de streek waar ze vandaan komen. Daarom eet men in Greidhoeke bijvoorbeeld anders dan in de Beemster.

Yvette: 'Wat je eet, wat je leert eten als kind, staat vaak dicht bij de tradities van de streek waar je opgroeit. Die samen liggen weer dichtbij wat er daar in de bodem groeit. Wat je als eerste proeft, blijft je je hele leven bij. Daarom vind ik het heel spannend om naar die streken van Nederland te gaan om daar de smaken en geuren te leren kennen die zo passen bij de tradities en de gewassen die die bodem voortbrengt.'

'De Streken van Van Boven', vanaf maandag 14 december elke werkdag om 19.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.