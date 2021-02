YouTube-ster Kalvijn maakt 'De Kalvijn Show' bij BNNVARA op NPO 3

'Doe eens gek, je bent al normaal genoeg!' Dat is de leus van Kelvin Boerma, beter bekend als de YouTuber Kalvijn die nooit stilzit.

Voor BNNVARA komt hij nu met zijn eerste show op televisie, waarin hij samen met bekende gasten door de actualiteit dendert. Met zijn scherpte en humor zorgt Kalvijn voor opgewekte gesprekken en verrassende rubrieken in tijden van crisis. Dé positieve tegenhanger van de serieuzere talkshows. Daar hebben we er in Nederland immers wel genoeg van.

Kalvijn: 'Het maken van een show als deze voelt als mijn grootste uitdaging tot nu toe. Op YouTube en social media onthoud ik altijd: 'hoe groot een project ook aanvoelt, ik moet plezier blijven maken. Contentcreatie blijft tenslotte mijn grootste hobby, op welk platform dan ook! Ik zie deze show niet alleen als een tv-programma, maar als een project dat op meerdere platformen gaat leven. Ik heb heel veel zin om het te gaan maken.'

In 'De Kalvijn Show' zorgt Kalvijn ervoor dat de kijker in een dik halfuur op geheel eigen wijze op de hoogte wordt gebracht van wat er gebeurt in de wereld. En, niet te vergeten: veel en goed gelachen heeft. In aanloop naar de eerste uitzending op NPO 3 maakt Kalvijn op zijn kanaal een vierdelige serie over the making of 'De Kalvijn Show'.

Over Kalvijn

Kelvin Boerma is al jaren actief in de industrie en heeft bewezen een ware content machine te zijn. Zijn YouTubekanaal werd in 2010 in het leven geroepen en telt inmiddels ruim 1,2 miljoen abonnees. De Groninger pakte met zijn video's bijna alle prijzen. Naast zijn YouTube-kanaal en alle andere mogelijke online platforms waarop hij actief én razend populair is, is hij muzikant, comedian en runt Kalvijn een groot mediabedrijf, Cinemates. En alsof dat nog niet genoeg is, organiseert hij ook jaarlijks samen met een team het VEED Festival waar de prijzen voor de beste YouTubers worden verdeeld.

Bekijk de eerste aflevering van 'the making of':

'De Kalvijn Show', vanaf 1 maart iedere maandag om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.