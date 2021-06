Word een klimaatkampioen met Cartoon Network!

Cartoon Network nodigt kinderen in Nederland uit om mee te doen in de strijd tegen klimaatverandering door aan te melden als klimaatkampioen.

De gloednieuwe website van Cartoon Network klimaatkampioenen is een platform speciaal gemaakt voor kinderen die deel willen uitmaken van de oplossing van de klimaatcrisis door kleine uitdagingen aan te gaan, die gezamenlijk een wereld van verschil kunnen maken voor onze planeet.

Cartoon Network klimaatkampioenen is ontwikkeld in samenwerking met de wereldwijde milieuorganisatie WWF. De kern van de campagne is cartoonnetworkclimatechampions.com, waar kinderen in een veilige omgeving kunnen leren over klimaatverandering en om geïnspireerd te worden door andere jonge changemakers van over de hele wereld die positieve actie ondernemen om het probleem aan te pakken. Het belangrijkste is dat de website kinderen de kans geeft om zelf het verschil te maken door middel van dagelijkse uitdagingen, ontworpen om ze te inspireren en te motiveren om thuis, op school en in de buurt veranderingen aan te brengen.

De uitdagingen zijn gecategoriseerd op basis van verschillende thema’s, waarbij de belangrijke dagen over het klimaat niet worden vergeten, zoals Wereldmileudag op 5 juni en Wereldoceaandag op juni. Door de uitdagingen te voltooien verdienen de klimaatkampioenen digitale beloningen voor een virtuele tuin waar ze op kunnen passen en kunnen laten groeien.

In totaal zijn er meer dan 100 kleine acties en uitdagingen waar kinderen aan kunnen deelnemen, en leuke quizzen, games en video’s. Ze kunnen hun voortgang bijhouden via een wereldwijde activiteitenkaart, die live wordt bijgewerkt voor elke voltooide actie. De kaart laat zien hoe de klimaatkampioenen een verschil maken in Nederland en over de hele wereld, door een gemeenschap te creëren van jonge mensen die hun krachten bundelen voor het klimaat.

