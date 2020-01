Winston Gerschtanowitz presenteert nieuwe dagelijkse quiz: '50/50'

Welke provincie telt de meeste inwoners, Noord-Holland of Zuid-Holland? Is dyslexie of dyslectie de juiste spelling? En wie is de topscorer aller tijden voor het Nederlands Elftal? Patrick Kluivert of Robin van Persie?

Vanaf 20 januari start '50/50': een dagelijkse quiz, vol met dit soort vragen. In elke aflevering gaan twee kandidaten de strijd met elkaar aan. Ze beantwoorden maar liefst vijftig vragen in minder dan een halfuur, hebben per vraag vijftig procent kans op het juiste antwoord en verdienen vijftig euro in hun persoonlijke pot per goed antwoord. De vraag is alleen: wie casht na de vijftigste vraag zijn pot? '50/50' wordt gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en is van maandag tot en met vrijdag om 18.30 uur te zien bij SBS6.

Tijdens de quiz beantwoorden de kandidaten vijftig vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen: van Eminem tot Einstein en van Picasso tot de Pyreneeën. Op elke vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Geef je het juiste antwoord? Dan verdien je vijftig euro in je pot en mag je de volgende vraag beantwoorden. Bij een fout antwoord verdien je geen geld en gaat de beurt naar de tegenstander. In de eerste 49 vragen is het doel van de kandidaten dus om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven, die geld opleveren voor hun eigen pot.

De kandidaat die bij de allesbepalende vijftigste vraag aan de beurt is, heeft het heft in eigen handen. Kiest hij ervoor om de finalevraag zélf te spelen en bij een juist antwoord zijn pot te cashen? Of twijfelt hij en geeft hij de vraag aan zijn tegenstander - met het risico om met lege handen achter te blijven? De winnaar komt de dag erna terug om te proberen nog meer geld te verdienen… en die kans is opnieuw 50/50!

'50/50' wordt geproduceerd door ITV Studios.

