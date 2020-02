Winnaars tweede kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2020

De afgelopen weken was het dringen geblazen bij de online stembus. Uiteindelijk leverde die topdrukte vijf programma's op die kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2020.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, dit zijn de vijf programma’s die deze ronde het populairst waren onder de stemmers. De programma’s werden uitgezonden in de maanden november, december en januari.

De top 5 (in alfabetische volgorde):

'100 Jaar Jong' (SBS6)

'Als de Brandweer' (SBS6)

'Bureau Burgwallen' (RTL4)

'Dienders' (BNNVARA)

'Over Mijn Lijk' (BNNVARA)

Nieuwe titels

Opvallend aan dit lijstje is dat maar liefst drie van de vijf programma’s realityreeksen zijn over het werk van de Nederlandse hulpdiensten. Het politiewerk wordt belicht in 'Dienders' en 'Bureau Burgwallen' en het werk van de brandweer in 'Als de Brandweer'. De andere twee programma’s die deze ronde de meeste stemmen kregen zijn het nieuwe '100 Jaar Jong' van Gordon en de altijd ontroerende oudgediende 'Over Mijn Lijk'.

Nog twee kwalificaties

De vijf genoemde programma’s voegen zich bij de vijf winnaars uit de vorige kwalificatieronde. De komende maanden volgen nog twee kwalificatierondes en eind augustus is het tijd voor de grote nominatieronde. Hieruit komen de drie genomineerden naar voren die in oktober kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2020.