Winnaar achtste seizoen 'Heel Holland Bakt' is bekend

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

Zondag werd de winnaar bekend gemaakt van het achtste seizoen van 'Heel Holland Bakt' bij Omroep MAX. Niet verder lezen als je de aflevering nog niet gezien hebt, we willen je kijkplezier niet vergallen.

De 41-jarige Elizabeth uit Spijkenisse wint het achtste seizoen van 'Heel Holland Bakt'! Altijd vrolijk en goed voorbereid wist zij zich naar de eindstreep te bakken. Over het spektakelstuk in deze finale, de laatste opdracht van dit seizoen, mochten de bakkers maar liefst acht uur doen. In het thema 'Liefde' maakten de finalisten een feestelijke presentatie van pattiserieproducten: acht identieke luxe eclairs, een spiegeltaart, twaalf hartige koekjes, acht bladerdeeggebakjes, vijftien petit crèmes - waarvan drie verschillende smaken en uiterlijk, en een showstuk van nougatine. De finalisten kregen een examen in planning, technieken, smaken en presentatie.

Over het moment van de winst zegt Elizabeth: ''Ik ging schreeuwen, want het is een ontlading als je ineens je naam hoort. Een heel gek gevoel, het lijkt een beetje alsof je een hele diepe duik in het water neemt en je heel lang je adem moet inhouden. En dan het moment wanneer je weer boven bent en de eerste hap lucht neemt.' In een interview op de website van 'Heel Holland Bakt' vertelt Elizabeth meer over haar ervaring in de befaamde 'Heel Holland Bakt'-tent.

Elizabeth wist de jury, bestaande uit culinair publicist Janny van der Heijden en Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven, te overtuigen van het feit dat zij de Beste Thuisbakker van Nederland 2020-2021 is. Over Elizabeths spektakelstuk 'Liefde voor het leven' merkte Robèrt op: 'Ik zie niet alleen de liefde, ik proef 'm ook'. Haar spiegeltaart was 'een explosie aan smaken', aldus Janny. Al met al heeft Elizabeth volgens de jury veel technieken, creativiteit, smaken laten zien.

'Doorbakken' met Elizabeth

Nu Elizabeth Beste Thuisbakker van Nederland is, breekt een nieuwe periode aan! Woensdag 17 februari is ze samen de andere 'HHB''ers te zien in de laatste aflevering van 'Doorbakken' om 21.30 uur op NPO 1, gepresenteerd door André van Duin. Op vrijdag 19 februari is Elizabeth te zien in 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur op NPO 1.