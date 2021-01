Wim Daniëls en Huub Stapel op zoek naar ware karakter van Nederland in 'Het Dorp'

Wim DaniŽls en Huub Stapel op zoek naar ware karakter van Nederland in 'Het Dorp'

Foto: Omroep MAX - © Roland Reinders 2021

In verband met de gebeurtenissen in Amerika op 6 januari is de start van 'Het Dorp' met een week verplaatst naar woensdag 13 januari. In de nieuwe zesdelige serie 'Het Dorp' reizen acteur Huub Stapel en schrijver Wim DaniŽls op een motor met zijspan door Nederland op zoek naar het echte dorpsgevoel.

Als echte dorpsjongens vragen zij zich af wat er nog over is van het dorpse leven uit hun jeugd zoals gemeenschapszin, de kermis, de dorpsdokter en andere typische fenomenen. Steeds meer dorpen worden opgeslokt door grote gemeenten, voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg. De rode draad van de serie is dan ook: wat is de toekomst voor het dorp in Nederland?

De serie is losjes gebaseerd op de bestseller Het Dorp van Wim Daniëls. Elke aflevering staat in het teken van een thema waarbij verleden, heden én toekomst samenkomen. Daarbij spreken Wim en/of Huub verschillende dorsbewoners en belichten zowel de positieve als de negatieve kanten van het leven in een dorp. Centraal staan saamhorigheid, nostalgie en echte ontmoetingen.

Veel jonge gezinnen uit de stad willen hun leven anders inrichten, er is behoefte aan rust, ruimte, en schone lucht. Een plek waar kinderen gewoon in de speeltuin kunnen spelen zonder dat je je zorgen hoeft te maken en waar je voor 2,5 ton een heel huis koopt, in plaats van een mini-etage van 30 vierkante meter. Het vertrekpercentage van jonge gezinnen uit de stad neemt vanaf 2013 alleen maar toe (bron: CBS). Het Dorp laat zien hoe mooi Nederland is. Voor jong en oud. Het laat zien welke ongerepte (dorpse) plekken er nog zijn. Het ultieme reizen in eigen land vanuit je luie stoel.

Aflevering 1

Wim en Huub trekken erop uit naar de geboorteplaats van Wim, het Brabantse Aarle-Rixtel, waar Wim herinneringen uit zijn jeugd ophaalt en ze langs zijn geboortehuis gaan. In het Friese Akkrum spreekt Huub het advocatenduo Wim en Hans Anker over wat het dorpsgevoel voor hen betekent. En er is aandacht voor het Drentse dorp Gasselternijveen waar het hele dorp uitrukt om te helpen bij het jaarlijkse peren plukken.

'Het Dorp' is een co-productie van Omroep MAX en Stepping Stone.

'Het Dorp', woensdag 13 januari om 22.00 uur op NPO 1, daarna wekelijks om 21.50 uur.