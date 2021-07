Wieteke van Zeil debuteert in nieuw tv-programma 'Kijken Op Gevoel'

Soms hoor je een liedje dat precies aansluit bij hoe jij je voelt. Datzelfde kan kunst ook met je doen. In het nieuwe televisieprogramma 'Kijken Op Gevoel' neemt kunsthistoricus Wieteke van Zeil je mee op reis langs oude en nieuwe kunstwerken uit allerlei culturen.

Op haar kenmerkende, associatieve en nieuwsgierige wijze laat zij zien hoe kunstenaars altijd al kunst maakten die onze emoties uitdrukken of oproepen. Zij verbindt bijzondere details in kunstwerken aan de actualiteit en laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken: op gevoel.

Met deze serie maakt Wieteke van Zeil haar debuut als presentatrice en tv-maker.

In iedere aflevering staat één emotie centraal. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: woede, verlangen, eenzaamheid, weerzin, wanhoop en vreugde. Wieteke van Zeil bezoekt kunstenaars in hun werkplaats en heeft ontmoetingen met mensen die vanuit hun expertise over emoties vertellen, zoals een choreograaf, een actrice, een cartoonist, filosoof en een schrijfster. Ze neemt de kijker mee op reis langs beelden, schilderijen, videokunst, illustraties en street art. Buiten op straat, in een park of in musea.

Wieteke van Zeil: 'Sinds de achttiende eeuw zijn we in Europa gewend afstand te houden bij het kijken naar kunst en is het letterlijk wat verder van ons af komen te staan: in musea, achter glas. In 'Kijken Op Gevoel' wil ik laten zien hoeveel kunst er om ons heen is en de afstand verkleinen. Door te kijken op gevoel. Want een kunstwerk of een klein detail kan iets in je losmaken, een emotie, een associatie of herinnering waarvan je soms niet eens wist dat het in je zat. Dat kan kunst met je doen. Gewoon met materialen en vormen - verf, steen, video, klei - en dat is wonderlijk.'

De serie 'Kijken Op Gevoel' is een productie van Tuvalu Media gemaakt in samenwerking met Wieteke van Zeil en de NTR. De achtergrond van de emoties wordt in elke aflevering verwerkt in een animatie door (oud-)studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Kunstenaar en illustrator Hedy Tjin was betrokken bij de vormgeving van het programma.

Over Wieteke van Zeil

Wieteke van Zeil (1973) is kunsthistoricus en schrijft over kijken naar kunst. In haar serie Oog voor Detail in Volkskrant Magazine verbindt ze wekelijks kunstdetails aan ons alledaagse leven en de actualiteit. Ze schreef drie boeken: Dichterbij (2015), Goed kijken begint met negeren (2018) en Altijd iets te vinden (2020). In 2015 won haar serie Oog voor Detail een European Newspaper Award voor beste nieuwe serie.

'Kijken Op Gevoel', vanaf woensdag 14 juli wekelijks om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.