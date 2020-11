Wie wordt de allereerste Nederlandse 'Drag Race Superstar'?

Foto: Videoland/RTL - © Mark Engelen 2020

'Start your engines and may the best woman win.' Aanstaande vrijdag strijden drag queens Janey Jacké, Envy Peru, Miss Abby OMG en Ma'MaQueen nog één keer tegen elkaar in de Grande Finale van 'Drag Race Holland'.

De finalisten laten zich van hun beste kant zien en hullen zich in hun beste drag. Wie weet de jury te overtuigen en mag zich de allereerste Nederlandse 'Drag Race Superstar' noemen? De winnende queen wint na de felbegeerde titel, een kroon en scepter van Fierce Drag Jewels, een haute couture jurk van Claes Iversen en een covershoot en tien pagina tellend interview in de Cosmopolitan. Naast presentator Fred van Leer en vast jurylid presentatrice/designer Nikkie Plessen nemen Claes Iversen, Nikkie Tutorials en Sanne Wallis de Vries plaats achter de jurydesk van deze allesbepalende finale.

Ook de eerder afgevallen queens Roem, Patty Pam-Pam, Megan Schoonbrood, Madame Madness, Sederginne en ChelseaBoy willen de finale niet missen en maken nog één keer hun rentree op de runway van 'Drag Race Holland'.

Wie wordt er gekroond en wie wordt de eerste Nederlandse 'Drag Race Superstar'? Wordt het Miss Abby OMG, Janey Jacké, Envy Peru of Ma'MaQueen? Kijk vrijdag de Grande Finale van 'Drag Race Holland' exclusief bij Videoland.