Wie overleeft het bloedstollende nieuwe programma 'De Verraders'?

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

Vanaf zaterdag 13 maart start RTL met 'De Verraders', een meeslepend en psychologisch avontuur vol leugens, manipulatie en verraad.

Een nieuw programma van idtv - de producent van 'Wie is de Mol?' - waarin je als kijker weet wie de verraders zijn en wordt meegezogen in een strijd tussen goed en kwaad.

In een sfeervol kasteel in Zuid-Limburg komen achttien bekende Nederlanders samen voor een adembenemend spel waarin ze samen een grote zilverschat kunnen winnen. Drie van hen willen echter de schat niet delen en worden verraders. Zij doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan, zetten de groep tegen elkaar op en 'vermoorden' elke nacht een medekandidaat. Angst, verdeeldheid en verdachtmakingen zijn het gevolg. De overige deelnemers – de getrouwen – proberen zich te weren door de verraders te ontmaskeren en hen, in de dagelijks terugkerende 'Raad', weg te stemmen voordat het te laat is… Maar zitten ze op een juist spoor en lukt het om de verraders weg te stemmen? In acht afleveringen is te zien hoe de deelnemers dit psychologische avontuur beleven en wie er uiteindelijk met de buit vandoor gaan.

Intens en vals

'Ik heb al heel wat programma's gemaakt in mijn leven, maar zoveel spanning, emotie en intensiteit heb ik niet vaak gezien tijdens een opnameperiode', zegt presentator Tijl Beckand. 'Na twee draaidagen zaten heel wat deelnemers al helemaal stuk vanwege de grote mindfuck die dit programma teweegbrengt.' Een mindfuck die voor de kijker goed te doorgronden is. Zij zijn namelijk al vanaf de eerste aflevering op de hoogte wie de drie verraders zijn. 'Met die kennis kijk je op een totaal nieuwe manier naar menselijk gedrag, naar smerige spelletjes, naar sluwe tactieken en valse beschuldigingen en beleef je het spel in meerdere lagen tegelijk. Super spannend!', aldus Tijl.

Het zilver

De psychologische strijd tussen de verraders en de getrouwen, die 24 uur per dag doorgaat, krijgt elke dag een korte wapenstilstand waarin alle overgebleven deelnemers samen een missie uitvoeren. Hierin hebben ze allemaal hetzelfde belang; zoveel mogelijk zilver winnen. In het prachtige decor van Zuid-Limburg lossen de deelnemers puzzels op, gaan ze spannende uitdagingen aan en worden ze ook fysiek flink op de proef gesteld.

In de laatste aflevering blijft slechts een klein aantal deelnemers over die in een duivels dilemma moeten bepalen hoe ze al het gewonnen zilver verdelen. Wint het goede het van het kwaad? Winnen de getrouwen of winnen de verraders?

Wie de achttien deelnemers van 'De Verraders' zijn wordt op een later moment bekendgemaakt.

'De Verraders' is ontwikkeld door idtv en POSVIDEO en is vanaf zaterdag 13 maart om 21.30 uur te zien bij RTL 4. Het team dat 'De Verraders' maakt is hetzelfde team dat ooit in Nederland 'Wie Is De Mol?' is gestart.