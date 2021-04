Wie bouwt de beste kettingreactie in 'TIK M AAN!?'

In 'TIK M AAN!' gaan zeven koppels van vindingrijke creatievelingen een zenuwslopende strijd met elkaar aan om vanuit het niets de mooiste en meest complexe kettingreacties te bouwen met alledaagse voorwerpen.

De opdrachten worden elke week uitdagender en de teams zullen al hun creativiteit in de strijd moeten gooien. Welk team blijft als enige over en wint 'TIK M AAN!'.

Zeven koppels krijgen elke week een nieuw thema om een originele kettingreactie te bouwen. Dagenlang werken ze aan hun project. De kandidaten moeten presteren onder hoogspanning, hun zenuwen in bedwang houden en alles op alles zetten om de ultieme kettingreactie te bouwen. Maar de meest zenuwslopende vraag die al dagen door hun hoofden dreunt: gaat hij werken? Wat vindt de internationale jury ervan? Emma Wortelboer volgt de kandidaten in het proces van idee tot uitvoering en Frank Evenblij leidt de competitie in de arena.

Iedereen kent hem wel, de zogenoemde Rube Goldbergmachine: een complexe constructie die een zeer eenvoudige opgave uitvoert, zoals koffiezetten, een glas cola inschenken, de pagina van je krant omslaan of iets laten omvallen. De constructie doet dit op een uiterst creatieve, inventieve en tegelijk tergend langzame en omslachtige manier, met hulp van katrollen tot luchtballonnen en van omvallende kasten tot knallende verfkanonnen. Tot vermaak van miljoenen mensen. Het gigantische online succes van deze video's wordt nu in een uniek jasje gestoken op televisie.

Met een kunstenaarsoog kijken naar wetenschap en techniek. In 'TIK M AAN!' komen entertainment, wetenschap en kunst op spectaculaire wijze bij elkaar. Een goed werkende kettingreactie is een kunstwerk. De jury bestaat uit de Nieuw-Zeelandse Joseph Herscher, wereldwijd de bekendste kettingreactiebouwer. Hij bedenkt al jarenlang inventieve kettingreacties die dagelijkse klussen kunnen uitvoeren en plaatst deze creaties op zijn veelbekeken kanaal, met meer dan een miljoen fans, Joseph Machines. Het tweede jurylid is Anna Gimbrère, theoretisch natuurkundige en wetenschapsjournalist. Een wekelijks wisselende en verrassende gast vult de jury aan. Naast dat zij een oordeel vellen over de kettingreacties, bieden ze ook wetenschappelijke duiding en benadrukken ze hoe alledaags en toepasbaar wetenschap en technologie kan zijn.

Uit de talrijke aanmeldingen is een voorselectie gemaakt van dertien teams. In de eerste aflevering van 'TIK M AAN!' zijn de voorgeselecteerde koppels in de race om door te dringen tot de beste zeven. Wie verdienen een ticket naar de volgende ronde en mogen in de studio laten zien wat ze in huis hebben?

Thuischallenge

Op 31 maart wordt er een kettingreactiewedstrijd via de online kanalen van NPO Zapp afgetrapt. Iedere week worden kinderen uitgedaagd om op de eettafel een kettingreactie te bouwen. Presentatrice Emma Wortelboer en verschillende BN'ers inspireren jonge kijkers om thuis de uitdaging aan te gaan en de grote prijs te winnen: een actiecamera. Op de site van Zapp staan er animaties over natuurkundige reacties, stappenplannen, tips van de experts van Nemo en voorbeelden van BN'ers die thuis een kettingreactie proberen te bouwen.

'TIK M AAN!' Is een coproductie van BNNVARA en Blazhoffski.

'TIK M AAN!', vanaf 10 april iedere zaterdag om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.