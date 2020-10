'We Houden Vol', EO, KRO-NCRV en VPRO presenteren korte verhalen over Nederland in de tweede coronagolf

EO, KRO-NCRV en VPRO slaan de handen ineen en presenteren 'We Houden Vol', een dagelijkse documentaireserie over Nederland in de tweede golf. 'We Houden Vol' bestaat uit korte verhalen van mensen die een tik hebben gehad van de coronapandemie, maar die toch een manier hebben gevonden om door te kunnen met hun leven.

Ondanks persoonlijk verlies, financiële tegenslag of eenzaamheid geven ze niet op. Juist in deze moeilijke tijd komen ze tot een inzicht, ontdekken iets nieuws in hun eigen leven of omgeving. Vanaf maandag 19 oktober, na het 'Achtuurjournaal', op NPO 1.



'We Houden Vol' verbeeldt de gevolgen van de pandemie voor alle Nederlanders. Jong en oud. Mensen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg. Studenten en senioren. Hun zorgen zijn herkenbaar. Hun inventiviteit om de moraal hoog te houden is hoopvol en inspirerend en daarmee is We houden vol een ode aan de veerkracht.



Inhoud afleveringen (lengte 7 minuten) in willekeurige volgorde:

Een vrachtwagenchauffeur uit Maastricht belandde met COVID-19 op de IC. Hij overleefde het virus, maar staat nu voor een zware revalidatieperiode. De liefde van zijn vriendin is zijn houvast.

Een jonge vrouw uit Arnhem was 24/7 op pad. Altijd aan het werken of aan het feesten, drinken en roken. De lockdown heeft haar het laatste zetje gegeven om te proberen haar alcoholgebruik onder controle te krijgen.

Een leidinggevende van een kringloopwinkel in Apeldoorn is tijdens de lockdown eindeloze wandelingen gaan maken door haar stad. Ze komt oorspronkelijk uit Turkije en kwam vanwege de liefde naar Nederland. Door de wandelingen is ze zich hier steeds meer thuis gaan voelen.

Een succesvolle food-fotograaf met grote internationale klanten gaat het voor de wind totdat de coronacrisis toeslaat. Hij belandt zelfs in de bijstand. Dan realiseert hij zich dat hij zowel financieel, als fysiek - hij heeft een zwak hart en overgewicht - kwetsbaar is en besluit het roer om te gooien.



'We Houden Vol' wordt vanaf 19 oktober drie weken lang van maandag- tot en met donderdagavond uitgezonden na het NOS 'Achtuurjournaal' op NPO 1.



