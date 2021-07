Vrolijk poetsduo 'Louisa & Rowan' keert terug op discovery+

Het poetsprogramma van het bekendste transgenderkoppel van Nederland keert terug bij discovery+. In een nieuw seizoen van 'Louisa & Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen' pakt het vrolijke poetsduo weer vieze huizen aan, die door de bewoners vanwege uiteenlopende redenen niet meer onderhouden konden worden.

Gewapend met schoonmaakhandschoenen, afwasborstels en schuursponsjes reizen ze in hun knalroze bolide heel Nederland door en schieten te hulp daar waar het écht nodig is. Louisa & Rowan, tezamen met hun LGBTQ+ hulptroepen, draaien hun hand er niet voor om en zorgen in drie dagen tijd voor een fantastische en vooral schone 'home make-over'. Zoals Louisa dat zelf zo mooi zegt: 'Een nieuw seizoen om mensen weer gelukkig te kunnen maken in hun puinhuizen.'

In de eerste aflevering rijden Louisa & Rowan naar het oosten van het land om het huis van Daisy & Stefan aan te pakken. Zo’n drie jaar geleden is het chaotisch geworden in het leven van Daisy en Stefan, toen Daisy er met 22 weken achter kwam dat ze zwanger was. Dit was een grote verrassing en ze waren niet bepaald voorbereid op nog een kindje. Ze woonden te klein en moesten halsoverkop verhuizen, maar dit viel niet mee voor de hoogzwangere Daisy. Destijds hebben ze alles ‘zo erin gegooid’ en dat is nu nog te zien! Omdat het nooit geordend en opgeruimd was, is er op dit moment geen beginnen meer aan voor ze…

Maar wel voor Louisa & Rowan! 'Overal is er chaos: het lijkt wel alsof er een hert door het huis is gerend!', aldus Louisa wanneer zij het huis voor de eerste keer betreedt. Na een grondige inspectie van het huis, steken ze de handen uit de mouwen en gaan ze de aan de slag. Louisa poetst, Rowan klust. Lukt het ze om deze puinhoop in drie dagen om te toveren tot een warm familiehuis en kunnen ze de bewoners versteld doen staan?

'Louisa & Rowan: Eerste Hulp Bij Poetsen' is vanaf donderdag 2 september t/m donderdag 7 oktober wekelijks te zien op discovery+.