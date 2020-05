Vriendschap onder druk in dagelijkse dramaserie 'Dertigers' bij BNNVARA

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot en Mark de Blok 2020

'Dertigers' is een nieuwe, dagelijkse dramaserie over een vriendengroep van acht dertigers, die niet langer in hetzelfde huis wonen, maar elkaar nog steeds weten te vinden om te praten over liefde, seks, carrière, kinderwens en hun toekomstdromen.

De vrienden delen lief en leed, maar wat hen bindt is een groot trauma. Eén van hun vrienden is een aantal jaar geleden verongelukt, maar hun vragen en wederzijdse verwijten hierover delen ze niet met elkaar. Een smeulende bom, die hun hechte vriendschap op de proef stelt.

'Dertigers' is een Nederlandse bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie, die een groot succes was in België. 'Dertigers' is vanaf 18 mei maandag tot en met donderdag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Cast: Wieger Windhorst (o.a. 'Toon', 'Heer en Meester'), Joy Wielkens (o.a. 'A Raisin in the Sun', 'The Buddy Holly Story'), Justus van Dillen ('Flikken Rotterdam', 'Centraal Medisch Centrum', 'Jeuk!'), Lykele Muus ('Weg van jou', 'Klem'), Leonoor Koster ('Doris', 'Jeuk!'), Eva Laurenssen ('Dagboek van een minnares', 'Meiden van de Herengracht'), Jelle de Jong ('Moordvrouw', 'Sneekweek'), Gürkan Küçüksentürk ('Kinderen geen bezwaar', 'Morten'), Nhung Dam ('Klem', 'Ik weet wie je bent') en Alex Hendrickx ('ANNE+', 'Pettycoat') | Scenariobewerking: Susan Stam | Regie: Elzelien Peters, Barbara Bredero en Allard Westenbrink.

'Dertigers' is een coproductie van Hollands Licht en BNNVARA.