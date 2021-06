VPRO Jeugd presenteert: 'Moonriders'

Als iedereen nietsvermoedend slaapt, stoplichten doelloos knipperen en de maan knettert in de nacht, gaan de Moonriders op pad. Kunstenaar Aukje Dekker en haar vrienden -jong & oud- uit de kunstwereld hebben een missie.

Lukt het hen om in de nacht een verlaten plein of saaie straat te verrijken met een kunstwerk?

Aan het nieuwe zesdelige VPRO Jeugdprogramma 'Moonriders' werken kunstenaars mee als Folkert de Jong, Koen Vanmechelen en Narges Mohammadi, maar bovenal zijn kinderen de baas. Chadi van elf wil graag een 'earthwizard' maken die de kijker eraan moet herinneren goed te zijn voor bomen. De negenjarige Soraya wil meer liefde in haar wijk en maakt grote roze konijnenoren. En de twaalfjarige Timo heeft een fascinatie voor kippenogen die wordt vertaald naar een conceptueel werk.

Elke aflevering voelt aan als een ware roadtrip. Het ene moment is er een filosofisch gesprek over kunst, het andere moment spuwt presentator Aukje Dekker vuur, terwijl zij gebiologeerd naar een vervreemdend optreden kijkt. Ondertussen wordt er keihard gewerkt aan de kunstwerken.

De 'Moonriders' scheuren voor hun missie het hele land door, van Soesterberg naar Rotterdam en van Amsterdam tot aan Maastricht. Een kunstminnend avontuur. Hadi hadi!

'Moonriders' is te zien bij de VPRO op NPO Zapp en is tot stand gekomen in het kader van Actieplan Cultuur. NPO breidt met dit programma over beeldende kunst het cultuuraanbod uit, om zo in coronatijd aan de kunstsector een extra podium te bieden.

Over Aukje Dekker

Aukje Dekker is de verrassende presentator van 'Moonriders'. Dit is de eerste keer dat zij een televisieprogramma presenteert. Dekker is bovenal kunstenaar en probeert in haar werk steeds weer nieuwe mediums uit. Na fotografie, schilderkunst, installatie, video, collage, een conceptuele club en performance, is zij nu dus de geknipte anchor en medemaker van een kunstprogramma.

'Moonriders', vanaf zondag 6 juni wekelijks om 11.15 uur bij VPRO op NPO Zapp.