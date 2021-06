'VPRO De Beloften': 7 sporters, 1 olympische droom

Op vrijdag 24 juli beginnen in Tokio de Olympische Spelen; een lang gekoesterde droom van de zeven jonge topsporters die de VPRO vier jaar lang heeft gevolgd voor de vijfdelige documentaire-serie 'De Beloften'.

Een serie over groots dromen, opoffering, volwassen worden en over vallen én weer opstaan. Voor baanwielrenner Harrie Lavreysen, skateboarder Roos Zwetsloot en zwemmer Nyls Korstanje geldt dat ze zich inmiddels hebben geplaatst voor de Spelen. Voor de andere vier sporters zijn de komende weken nog spannend. Wie haalt uiteindelijk Tokio en wie haalt het niet?

Zelden zien we hoe de lange weg richting de top van de Olympus eruitziet. Hoe de afslag van het normale leven vaak al op jonge leeftijd wordt genomen. De beloften gaat over zeven sporttalenten die op de drempel van volwassenheid staan. Ze worden de nieuwe Dafne Schippers of de nieuwe Pieter van den Hoogenband genoemd. Maar maken ze die verwachtingen waar? De beloften gaven ons de afgelopen vier jaar toegang tot hun levens. De camera kroop dicht op hun huid en was er ook bij op momenten dat het tegenzat. Als de serie iets duidelijk maakt is dat succes niet maakbaar is en dat de lijn tussen succes en falen soms flinterdun is.

'De Beloften' zijn ook online te volgen via Instagram en vpro.nl/debeloften.

De beloftevolle sporters:

Baanwielrenner Harrie Lavreysen (1997)

Harrie Lavreysen moest ooit noodgedwongen stoppen met BMX’en vanwege ernstige schouderblessures, maar hij maakt nu furore op de wielerbaan. Hij is al meervoudig Europees- en Wereldkampioen sprint en wordt gezien als dé kanshebber voor Olympisch goud. Daarvoor moet hij wel vriend en rivaal Jeffrey Hoogland van zich af weten te schudden. Een mooie broederstrijd.

Instagram: @harrielavreysen



Skateboarder Roos Zwetsloot (2000)

Roos gaf een veelbelovende hockeycarrière op om als skateboarder de Olympische Spelen van Tokio te halen, waar die sport voor het eerst een Olympische discipline is. Als ze een ernstige knieblessure oploopt, lijkt die droom aan duigen. Lukt het haar om op tijd weer fit te zijn?

Instagram: @rooszwettie



Zwemmer Nyls Korstanje (1999)

Nyls wordt al jaren als de nieuwe Pieter van den Hoogenband gezien. Die vergelijking valt hem soms zwaar. Hij ging in 2019 zwemmen én studeren in Amerika aan NC State University. Vormt die Amerikaanse droom wellicht een bedreiging voor zijn Olympische ambities?

Instagram: @nylskorstanje



Turnster Sanna Veerman (2002)

Sanna Veerman staat al jaren ruim dertig uur per week in de turnhal en brengt van alle beloften misschien wel de meeste offers, vooral op het sociale vlak. Sanna zit in de nationale turnselectie, maar de concurrentie voor de Spelen is moordend en de druk is hoog.

Instagram: @sannaveerman



Kogelstootster en discuswerpster Alida van Daalen (2002)

Alida is de benjamin van VPRO De beloften. Zij werd vroeger gepest vanwege een huidziekte, maar blinkt uit in haar sport en wordt binnen de atletiek wél geaccepteerd. Ze wil nu twee dingen: de records verbreken van haar moeder (voormalig atlete Jacqueline Goormachtigh) én een voorbeeld zijn voor andere mensen met vitiligo.

Instagram: @alidavdaalen



Sprintster en hordeloopster Zoë Sedney (2001)

De jongere zus van atlete Naomi Sedney lijkt een zondagskind; slim en razendsnel. Op haar zestiende loopt ze op de 200 meter al snellere tijden dan Dafne Schippers op die leeftijd, maar ondertussen dienen nieuwe concurrenten zich aan en loopt Zoë een serieuze blessure op. Hoe gaat ze om met tegenslag en lukt het haar om aan te haken bij de senioren?

Instagram: @zfsedney



Judoka Simeon Catharina (1998)

Ooit was zijn vader ook beloftevol judoka maar door omstandigheden haalde Franklin Catharina nooit de absolute wereldtop. Het inlossen van de droom van zijn vader is één van de drijfveren van Simeon Catharina, maar dan moet de ‘Haagse Beer’ wel beter worden dan zijn rivaal Michael Korrel, want in de klasse onder de 100 kilo is slechts één ticket voor Tokio beschikbaar.

Instagram: @simeoncatharina



'VPRO De Beloften', vanaf donderdag 1 juli 21.00 uur bij VPRO op NPO 3.