VPRO brengt themaprogramma over abortus: 'Overtijd'

Op donderdag 4 juni zendt de VPRO een themaprogramma over abortus uit rondom de documentaire 'Overtijd' van regisseur Tessa Louise Pope.

De film vertelt het verhaal van drie jonge vrouwen die een zwangerschap hebben beëindigd. De documentaire wordt besproken in 'De Sekszusjes kijken Overtijd', waarin Krista en Marcelle Arriëns een licht werpen op de taboes rond abortus, met onder meer Tessa Louise Pope.

In de intieme interviewfilm 'Overtijd' vertellen drie jonge vrouwen over de impact van de complexe keuze voor abortus. Over de twijfels, de schaamte, het schuldgevoel en hoe deze ervaring een rol speelt in hun leven nu. De film verweeft de interviews met krachtige beelden die de verschillende fasen van hun worsteling symboliseren.

In het voor- en nagesprek, met de titel 'De Sekszusjes kijken Overtijd', ontvangen Krista en Marcelle Arriëns de regisseur van de documentaire en (ervarings)deskundigen. Waarom is abortus, nog steeds, een taboe? Waarom blijft het zo moeilijk om erover te praten in Nederland? En hoe kunnen we er wél over praten? 'De Sekszusjes' gaan op openhartige en eigenzinnige wijze in gesprek over het omgaan met abortus.

'Overtijd' is een Teledoc Campus-film van regisseur Tessa Louise Pope, producent Hazazah Pictures en VPRO. Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, Nederlands Filmfonds en NPO-fonds voor de ontwikkeling van documentairetalent. Jonge regisseurs en producenten krijgen met korte documentaires de kans ervaring op te doen.

VPRO's 'Sekszusjes' zijn de zussen Krista en Marcelle Arriëns. Zij maken voor de VPRO de uiterst succesvolle YouTube-serie 'Sekszusjes TV'. Hun programma ontving de Hashtag Award voor Beste New Creator en de 'Sekszusjes' werden door de Volkskrant uitgeroepen tot mediatalenten van 2020.

'Overtijd', donderdag 4 juni om 21.00 uur bij de VPRO op NPO 3.