'Voorkeur' voor NPO gestegen naar 37%

Het gaat goed met de Nederlandse Publieke Omroep: niet alleen de waarderings-, kijk- en luistercijfers zijn hoog, ook het percentage Nederlanders dat de voorkeur geeft aan het aanbod van NPO is flink gestegen. Dit blijkt uit onafhankelijk GfK-onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd.

De voorkeur voor de Publieke Omroep onder het publiek is gestegen van 32% (2019) naar 37% (2020). Het bereik van nieuwsprogramma’s onder vooral jonge mensen nam de afgelopen weken fors toe.

De cijfers lijken ook verband te houden met de nu al 10 weken durende coronacrisis, waarbij er door de NPO direct is gezorgd voor een aangepaste programmering en er door de omroepen in korte tijd veel extra programma’s zijn gemaakt. Uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek kwam de afgelopen periode al naar voren dat hiervoor veel belangstelling en hoge waardering was. Met name jonge mensen wisten de nieuws- en actualiteitenprogramma’s van de Publieke Omroep op tv, radio en online nog beter te vinden.

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman: 'Dat onze programma’s Nederland massaal op de hoogte houden, voor discussie zorgen, maar ook troost bieden in onzekere en soms angstige tijden, is een pluim waard voor alle makers, omroepen en producenten. In tijden van crisis zoeken mensen een betrouwbaar en onafhankelijk baken en het is goed om te zien dat de NPO dat voor zoveel mensen is.'

Het jaarlijkse GfK-onderzoek naar de kijkersvoorkeur is begin mei 2020 uitgevoerd onder 1500 mensen van 13 jaar en ouder. De voorkeur voor de NPO is hierin gestegen met 5% en ging van 32% naar 37%. De groep kijkers met een voorkeur voor andere Nederlandse mediapartijen op het gebied van tv, radio en online aanbod nam iets af, van 31% naar 29%.

Vooral mannen kijken graag naar de NPO-zenders, dat percentage steeg van 38% naar 44%. Bij vrouwen is er volgens GfK een lichte stijging van 27% naar 29%. De gestegen voorkeur is volgens de onderzoekers vooral toe te schrijven aan de leeftijdsgroepen 35-49 jaar (van 23% in 2019 naar 31% in 2020) en de leeftijdsgroep 50-64 jaar (van 34% naar 42%).

Bereikcijfers

Als het gaat om de bereikcijfers, die continue worden gemeten door de Stichting Kijkonderzoek, dan is er vooral een toename te zien van het aantal jonge kijkers naar de informatieve programmering van de NPO. Het gemiddeld weekbereik op het gebied van 'nieuws, actualiteiten en actuele meningsvorming' is de afgelopen 10 weken fors toegenomen onder kijkers van 6 tot 12 jaar (van 40% naar 51,2%), van 13-19 jaar (van 29,9% naar 44%) en van 20 tot 34 jaar (van 41,5% naar 56%).

'NOS Journaals', extra uitzendingen, actualiteiten, talkshows - zoals 'DWDD', 'M' en 'Op1' - en de meer ontspannende programma’s van de NPO bereikten de afgelopen maanden een groot publiek. De gemiddelde kijktijd per dag bij NPO 1, 2 en 3 steeg in de eerste weken van de coronacrisis fors. Themakanalen zoals NPO 1 extra, Zappelin extra en NPO Nieuws (waar 'NOS Journaals' en persconferenties met een gebarentolk zijn te volgen) zagen eveneens het publiek groeien. Het gemiddelde weekbereik van die kanalen steeg met zo’n 50% naar 2,7 miljoen kijkers. Ook het gebruik van de educatieve dienst Schooltv (ook te zien via NPO Start) is toegenomen. Het bezoek aan de site Schooltv.nl is bovendien verdubbeld, evenals het aantal webpagina’s dat door docenten en leerlingen wordt bezocht.

Het gratis en voor iedereen beschikbare NPO Start is met gemiddeld 2,5 miljoen gebruikers per week online het meest gebruikte Nederlandse on demand-platform. NPO Plus, de extra streamingservice met een groter en langer beschikbaar aanbod, bereikte in 2019 al een mijlpaal van ruim een kwart miljoen betalende abonnees en zag dat in de eerste maanden van 2020 toenemen naar ruim 300.000 tevreden gebruikers. Ook op radiogebied gaat het goed. NPO Radio 2 is nog altijd de best beluisterde zender van het land en nieuwszender NPO Radio 1 zag de afgelopen periode vooral in de ochtenduren het aantal luisteraars toenemen.