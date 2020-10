Vijf aangrijpende levensverhalen over eenzaamheid in 'Wie kent mij nog?'

Tijdens de landelijke 'Week tegen Eenzaamheid' deelt de EO de levensverhalen van vijf eenzame mensen. In 'Wie kent mij nog?' vertellen zij hoe hun eenzaamheid is ontstaan en hoe het is om eenzaam te zijn.

Het zijn aangrijpende portretten van hun leven waarmee de omroep laat zien dat eenzaamheid veel verder gaat dan het ontbreken van sociaal contact.

'Naast dat we willen laten zien dat eenzaamheid vele vormen kent, willen we de kijker ook alert maken op mensen die eenzaam zijn. Ik hoop dat zij ook tot actie overgaan en iets doen voor deze eenzamen in hun eigen omgeving', aldus EO-eindredacteur Arie Rijneveld. Via de website eo.nl/wiekentmijnog kunnen kijkers binnenkort contact opnemen met de geportretteerden om hen een hart onder de riem steken. Ook kunnen zij hier binnenkort terecht als ze zelf eenzaam zijn of iets willen doen tegen eenzaamheid.

De hoofdpersonen

In de acht minuten durende portretten vertelt elke avond één van de hoofdpersonen over zijn of haar eenzaamheid en de strijd om hieruit te komen. Zo vertelt Roelie (60) dat ze, na haar besluit om klokkenluider te worden, onderduikt in Friesland waar de eenzaamheid genadeloos toeslaat. Op dinsdag vertelt Jan (55) dat hij zoveel spullen verzamelde, dat er geen plek meer in huis was voor zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen verlaten hem en hij belandt door zijn verzamelwoede zelf op straat. Sander (44) leidt jarenlang een succesvol leven in het buitenland. Als hij uiteindelijk terugkeert naar Nederland en ernstig ziek wordt, verliest hij bijna al zijn sociale contacten en ziet hij het leven niet meer zitten. Ook Catharina (64) vertelt haar verhaal. Samen met haar man komt ze door financiële problemen in een uitzichtloze situatie terecht. Zij vindt steun in haar geloof, maar zegt dat niet te kunnen delen met haar man. Ondanks haar huwelijk voelt ze zich erg eenzaam. Bryan (27) voelt zich vaak een buitenstaander en besluit in actie te komen door een Facebookpagina te starten voor eenzame jongeren. Helaas maakt het hem niet minder eenzaam. Wie kent Roelie, Jan, Sander, Catharina en Bryan nog?

Overzicht uitzendingen:

Maandag: Roelie

Dinsdag: Jan

Woensdag: Sander

Donderdag: Catharina

Vrijdag: Bryan

'Wie kent mij nog?', van 5 tot 9 oktober om 21.15 uur bij de EO op NPO 2.