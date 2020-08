Vierdelige serie 'Afghanistan: The Wounded Land' bij de VPRO

De vierdelige documentaireserie 'Afghanistan: The Wounded Land' neemt de kijker mee door veertig jaar Afghaanse geschiedenis vanuit de perspectieven van mannen en vrouwen die daarin een beslissende rol speelden.

Afghanistan veranderde van een paradijs voor hippies op zoek naar schoonheid en goedkope drugs, in een land vernietigd door burgeroorlogen en terrorisme.

De documentaireserie 'Afghanistan. The Wounded Land' begint in Kabul in de jaren 70. Volgens westerse normen leek de hoofdstad van Afghanistan op een paradijs waar vrouwen genoten van veel vrijheden en inwoners in vrede leefden. De vrede eindigde toen een groep communisten de macht greep. Een lange geschiedenis van oorlogen tussen Oost en West, tussen islam, communisme, tussen moderniteit en traditie volgde.

Aflevering 1: Koninkrijk

In de jaren zestig bestond Afghanistan uit een kleine verwesterde elite en een meerderheid van traditionele, grotendeels arme inwoners. Een communistische revolutie zette deze tegenstelling in vuur en vlam.

Aflevering 2: Jihad

In 1979 kwam het Sovjetleger Afghanistan binnen. Als reactie daarop riepen de Afghanen op tot Jihad tegen de goddeloze indringers. Een jonge Osama bin Laden was erbij.

Aflevering 3: Taliban

Het Sovjetleger verliet Afghanistan, maar de oorlog tussen Mujahidin-bevelhebbers ging verder. Het land raakte in chaos, totdat er een nieuwe kracht opkwam: de Taliban. Onder hun bewind werd Afghanistan het laboratorium voor een nieuw type islamitische staat en het oefenterrein voor het terroristische netwerk van Bin Laden.

Aflevering 4: De val

Na 9/11 en de omverwerping van de Taliban probeerde een internationale coalitie vrede en democratie in Afghanistan te brengen. Maar de hoop was van korte duur.

Regie: Marcel Mettelsiefen, Mayte Carrasco

Productie: LOOKSfilm, NDR/Arte, Aljazeera Documentary Channel, Česká televize, Format TV in samenwerking met DR, Mediawan Thematics for Toute l’Histoire, NRK, en VPRO.

'Afghanistan: The Wounded Land', vanaf dinsdag 1 september wekelijks om 22.40 uur bij VPRO op NPO 2.