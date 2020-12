Videoparty voor Prime Video is vanaf nu beschikbaar

Prime Video klanten in Nederland kunnen nu genieten van Prime Video Videoparty, een sociale kijkervaring die beschikbaar is voor Prime leden zonder extra lidmaatschapskosten.

Klanten kunnen kiezen uit duizenden titels die beschikbaar zijn in de SVOD-catalogus van Prime Video, waaronder Amazon Originals zoals 'Borat Subsequent Moviefilm', 'The Boys', 'Tom Clancy's Jack Ryan', 'Chemical Hearts', 'Upload', 'Troop Zero', 'My Spy' en Emmy Award winnaars 'Fleabag' en 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Prime Video klanten kunnen een Videoparty hosten of zelf deelnemen aan een Videoparty. De host beheert de Videoparty en bepaald daarom ook wat er gebeurt. Er is ook een chatfunctie om te communiceren met deelnemers. Videoparty is geschikt voor maximaal 100 deelnemers per sessie, iedere deelnemer moet een Prime lidmaatschap hebben.

Hieronder vind je enkele stappen om deel te nemen:

Stap 1: Zoek een film of serie - Klik op het Videoparty icoontje op je scherm voor films. Voor series vind je het in de lijst met afleveringen.

Stap 2: Voer je naam in - Kies de naam die je wilt gebruiken tijdens het chatten. Creëer je Videoparty.

Stap 3: Nodig je vrienden uit - Deel je Videoparty-link met maximaal 100 mensen. Je vrienden kunnen meedoen door op hun link te klikken.

Stap 4: Begin met kijken en chatten - Als iedereen klaar is om te beginnen, start je de Videoparty. De host kan afspelen, pauzeren en delen van de film of serie skippen.