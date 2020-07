Videoland volgt zes Olympische sporters in docuserie 'Helden van de Spelen'

Vrijdag 24 juli zou de openingsceremonie plaatsvinden van de 32e editie van de Olympische Spelen in Tokyo. In aanloop naar dit sportieve hoogtepunt heeft Videoland bijna driekwart jaar zes sporters gevolgd in hun eigen road to Tokyo.

Deze vierdelige docuserie, 'Helden van de Spelen' is vanaf 24 juli te zien bij Videoland. In vier unieke documentaires geven Epke Zonderland, Dorian van Rijsselberghe & Kiran Badloe, Shanice van de Sanden en Sanne & Lieke Wevers een bijzondere kijk in hun sportieve en privé leven. In elke documentaire staan andere sporters centraal en dit vierluik verschijnt 24 juli in zijn geheel exclusief bij Videoland.

Op 24 maart 2020 werd duidelijk dat de Olympische Spelen in Tokio niet doorgaan dit jaar. In de documentaires wordt ook duidelijk wat het effect van deze keuze is op de sporters zelf en hun carrière.

Dit zijn de helden

Epke Zonderland, De Leeuw uit Lemmer. Meervoudig Wereld- en Europees Kampioen, Olympisch Kampioen (2012), viermaal Nederlands Sportman van het jaar, vader en arts. Een van Nederlands meest succesvolle turners ooit heeft al een memorabele carrière en hoopt in Tokyo nog één keer te schitteren en zijn val in Rio de Janeiro (2016) snel te vergeten. Epke is onderweg naar zijn laatste Spelen. Weet hij zich te kwalificeren, waar komt zijn intrinsieke motivatie vandaan en hoe gaat hij verder na de Spelen?

Daarnaast bevat dit vierluik een intiem portret van een van de meest karakteristieke voetbalsters die Nederland rijk is: Shanice van de Sanden. Ze staat bekend als publiekslieveling om haar snelheid, fenomenale assists, positieve energie en natuurlijk de rode lippenstift. Momenteel speelt ze bij de beste club ter wereld in het vrouwenvoetbal (Olympique Lyon), heeft afgelopen twee seizoenen de Champions League gewonnen en wist zich met het Nederlands Elftal te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. Echter verliep het WK 2019 moeizaam voor de Utrechtse. Hoe gaat ze hiermee om en wat is de rol van haar familie in haar leven?

Sanne en Lieke Wevers, tweeling, beste vriendinnen, soulmates en bovenal onafscheidelijk. De twee zussen hebben een imposante erelijst. Sanne werd Olympische Kampioene op de evenwichtsbalk in Rio (2016), Europees Kampioen in 2018 en sportvrouw van het jaar in 2016. Lieke wist op de Europese Spelen in 2015 onder andere goud te veroveren op de balk. Het startpunt in de documentaire is het WK in Stuttgart, waar zij zich kwalificeren voor Tokyo. In de documentaire wordt duidelijk hoe ze toeleven naar de Spelen, wat ze hebben geleerd van de moeilijke jaren met hun blessures en wat de rol van hun vader (en tevens trainer) is in hun leven.

Windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe worden gevolgd in hun kwalificatie voor Tokio. Een ultieme broederstrijd tussen een tweevoudig Olympisch Kampioen (2012 en 2016) en het jonge talent wat nog het begin van zijn carrière staat. Meester en leerling, maar bovenal twee sportieve vrienden. De beste over drie WK-races kwalificeert zich voor Tokio. Met goud voor Dorian in 2018 en goud voor Kiran in 2019, komt alles aan op de laatste kwalificatieronde: het WK 2020 in Sorrento, Nieuw Zeeland. In de documentaire is te zien hoe de mannen hier naartoe leven en hoe de een omgaat met winst en de ander met verlies.

'Helden van de Spelen' wordt geproduceerd door Concept Street en Helden Media.

'Helden van de Spelen', vanaf 24 juli beschikbaar bij Videoland.