Videoland opent grenzen van eigen land: Videoland

Gelden er nog steeds reisbeperkingen voor jouw favoriete vakantiebestemming? Ben je na al die maanden toe aan écht positief reisadvies? Dan is er goed nieuws, want vanaf 19 juni gaan de grenzen open van een hele nieuwe reisbestemming: Videoland!

Een vakantiewalhalla om te genieten van je favoriete streamingdienst. Want midden in het groen - in het wilde polderlandschap vlakbij Amsterdam en Haarlem - komt Videoland tot leven. Hier kan je binnen onbeperkt bingen, of juist buiten chillen en vooral genieten van een ultieme Videoland-ervaring. Iedereen die snakt naar een ontspannen weekendje weg, kan hier zijn hart ophalen.

Aan entertainment dan ook geen gebrek. Twee thema’s staan centraal: Liefde&Lust en Money&Misdaad. Zo kunnen de vakantiegangers tijdens hun verblijf onder andere een Mocro Maffia Misdaad oplossen, beleven ze de exclusieve première van de eerste aflevering van De Bachelor en kunnen ze nog veel meer Videoland-verrassingen verwachten.Ook Prince Charmings Marvin en Ferdi verblijven het weekend in Videoland en doen verslag voor de thuisblijvers.

En wil je daar even allemaal van bijkomen? Relax! Binge knus in je eigen mansion onbeperkt alle series, docu’s en films die Videoland te bieden heeft. Van 'V House: Inside the Mansion', 'Love Island' en 'Villa Oranje' tot de nieuwste serie 'Follow De Soa' en de allernieuwste afleveringen van internationale series als 'The Bold Type' en 'The Handmaid's Tale'. Of trek de natuur in en ga kanoën, vissen, koud-water-poedelen, buiten douchen, kampvuurtje stoken of bbq’en. Wat je ook doet, Videoland kent geen grenzen!

Een verblijf in Videoland is mogelijk op 19 en 20 juni. Kijk voor meer informatie op www.weekendjevideoland.nl.