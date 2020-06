Videoland brengt driedelige docuserie over Fred van Leer

Fred van Leer, stylist, presentator, theatermaker en ondernemer. Vanaf 26 juni verschijnt bij Videoland een driedelige docu-serie over Fred.

In drie afleveringen geeft hij zich bloot en laat hij zien dat er veel meer schuilgaat achter het zogenaamde glitter & glamour wereldje. De drie delen van 'Fred: Het Andere Gezicht' verschijnen 26 juni tegelijk en exclusief bij Videoland.

Door het harde werken heeft Fred veel succes. Een kledinglijn, TV programma’s, grote theatertour, een boek en een kerstballenlijn. Hij heeft inmiddels 881.000 volgers op Instagram en zou zijn verjaardag dit jaar twee avonden vieren tijdens 'Fred & Friends' in een uitverkocht Ahoy.

Fred zit nooit stil en is altijd bezig met het succes van morgen. Nooit in het nu. Hij staat 24/7 aan en dat is een instelling waardoor hij dit allemaal heeft bereikt. Maar dat succes is verslavend en zorgt continue voor een gevecht met zichzelf. Een gevecht tussen de vrolijke, extraverte en energieke Fred en de rustige, introverte en emotionele Fred. Verder is hij open over zijn jeugd en onzekerheden.

Documentairemaker Jonathan de Jong heeft Fred gevolgd in een van de meest bewogen jaren uit zijn leven: 2019. Een jaar waarin alles voor de wind lijkt te gaan, totdat hij in het ziekenhuis belandt en drie operaties in drie weken moet ondergaan. Jonathan: 'Een jaar lang in de huid kruipen van een man die elke dag het allerbeste van zichzelf vraagt, was net zo vaak indrukwekkend als beangstigend.'

De Videoland Original 'Fred: Het Andere Gezicht' is geregisseerd door Jonathan de Jong en alle drie de delen zijn vanaf 26 juni te zien bij Videoland.