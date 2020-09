Videoland brengt driedelige documentaire over 11-jarig topmodel Summer de Snoo

Summer de Snoo, 11 jaar, Nederlands topmodel. Ze wordt vergeleken met Doutzen Kroes, tekent binnenkort een contract in Milaan, heeft al een deal in Amerika, en denkt er zelfs over na om met haar familie daarnaartoe te verhuizen voor haar carrière.

Haar werk als model wordt echter ook veelal bekritiseerd vanwege haar jonge leeftijd. Maar naast topmodel zijn is Summer nog veel meer. Ze is een echt multitalent; ze is hoog begaafd en heeft een enorme aanleg voor voetbal. En bovenal is Summer een 11-jarig meisje die graag doet wat ze leuk vindt, of dit gaat om haar modellenwerk, voetballen, naar school gaan of tijd doorbrengen met haar familie op de camping.

Regisseur Cheeru Mampaey volgde Summer en haar familie en geeft in drie delen een persoonlijk kijkje in hun leven. Wat zijn Summers drijfveren, hoe gaat ze om met alle kritiek en wat is de rol van haar ouders? Kijk 'Summer - Picture Perfect' vanaf dinsdag 8 september exclusief bij Videoland.

Regisseur Cheeru Mampaey liep van vorig jaar mei tot januari 2020 mee in het leven van Summer. Op haar jonge leeftijd heeft Summer al veel krantenkoppen weten te halen door haar succes als model. Deze aandacht is niet alleen positief en zij en familie krijgen ook te maken met felle kritieken op het feit dat ze nog maar een kind is, en zo hard moet werken. Peter R. de Vries sprak zelfs over exploitatie in 'RTL Boulevard'. Ook het feit hoe ze op foto’s staat, als een volwassen vrouw, wordt bekritiseerd. De documentaire gaat dieper in op de persoon Summer, haar familie, het hele mediacircus rondom haar heen, de kritiek en de mogelijkheid om haar carrière in Amerika naar een hoger niveau te brengen. Kan een jong meisje als Summer hier al keuzes over maken en hoeveel invloed hebben haar ouders hierop?

'Toen ik begin 2019 over Summer las in de pers was ik meteen getriggerd. Ik hou van verhalen rond ambitie en het volgen van dromen. Ongeacht de leeftijd moet iemand de kans krijgen om zijn doelen waar te maken en daar past Summer perfect in. Bij de eerste ontmoeting had ik meteen een klik met Summer en wist ik dat het een boeiende tijd zou worden. Ik ben erg dankbaar dat het gezin en Summer voor mij als maker hebben gekozen, dat ze mij in hun gezin hebben opgenomen en openhartig en eerlijk hun verhaal met mij hebben gedeeld', aldus regisseur Cheeru Mampaey.

De driedelige documentaireserie 'Summer - Picture Perfect' is geproduceerd door Zodiak Nederland & Het Konijn en is vanaf dinsdag 8 september in zijn geheel bij Videoland te zien.