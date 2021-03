Vertrouwde spelshow '5 TEGEN 5' met Gordon vanaf vrijdag op SBS6

SBS6 brengt de vertrouwde spelshow '5 TEGEN 5' terug op de buis. Wekelijks nemen twee teams, bestaande uit familieleden, collega's of leden van bijvoorbeeld een sportvereniging, het tegen elkaar op.

Zij gaan op zoek naar de populairste antwoorden op vragen die eerder aan het Nederlandse publiek zijn voorgelegd en kunnen hiermee een mooi geldbedrag verdienen. '5 TEGEN 5' wordt gespeeld onder de bezielende leiding van Gordon, die het programma in het verleden al eens een seizoen presenteerde.

Gordon: 'Nederland heeft behoefte aan vrolijkheid en aan herkenbare programma's. '5 TEGEN 5' is een programma dat zich in het verleden heeft bewezen en dat altijd weer voor een lach op het gezicht zorgt. Een programma ook met een hoog meespeelgehalte. Lekker voor de buis antwoorden roepen, heerlijk. Een fijn moment met het gezin of met huisgenoten.'

In elke aflevering van '5 TEGEN 5' worden vijf rondes en een finale gespeeld. Het doel van het spel is om te raden wat 'het Nederlandse publiek' heeft geantwoord op de vragen die worden gesteld. Iedere ronde krijgen de teams één vraag, die eerder is voorgelegd aan een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Bij het goed beantwoorden van de vraag wint het team de opgetelde waarde van elk gegeven antwoord, omgezet in euro’s. Het team dat na vijf rondes het meeste geld heeft verzameld, speelt de finale.

De finale wordt gespeeld door twee spelers uit het winnende team. Zij spelen voor een bedrag van 5.000 euro, dat bij vijf nummer 1-antwoorden wordt verdubbeld tot 10.000 euro. Beide teams gaan sowieso niet met lege handen naar huis; het geldbedrag dat zij tot de finale hebben verdiend, blijft staan.

'5 TEGEN 5' wordt geproduceerd door Blue Circle.

'5 TEGEN 5', vanaf vrijdag 12 maart wekelijks om 20.30 uur op SBS6 en op KIJK.nl.