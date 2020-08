Vertrouwde programma's keren in september terug bij MAX

Foto: © Omroep MAX 2018

Naast o.a. 'Van Onschatbare Waarde', 'Bed & Breakfast' en 'De Kunstdetective', keren in september nóg meer vertrouwde MAX-programma's terug op de buis.

Op de planning staan nieuwe seizoenen van 'Met het Mes op Tafel', 'Meldpunt', 'Tijd voor MAX', 'Nederland in Beweging' en MAX Geheugentrainer.

'Met het Mes op Tafel' – vanaf 31 augustus van maandag tot en met donderdag om 19.50 uur op NPO 2

Het nieuwe seizoen van 'Met het Mes op Tafel' is vanaf maandag 31 augustus te zien op NPO 2. Uiteraard met Herman van der Zandt als quizmaster. De kennis- en blufquiz is, met verschillende onderbrekingen gedurende het seizoen, van maandag tot en met donderdag rond 19.50 uur te zien op NPO 2. Drie kandidaten pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Niet alleen kennis is van belang; wie weinig weet, kan altijd bluffen. De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag strijden op donderdag in de finale tegen elkaar, én voor een bonus.

'Meldpunt' – vanaf 4 september elke vrijdag om 19.20 uur op NPO 2

Elles de Bruin behandelt in 'Meldpunt' kleine en grote consumentenzaken. De presentatrice en haar redactie duiken dit seizoen onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en klachten over pensioenfondsen. Al jaren houdt 'Meldpunt' vinger aan de pols bij de (ouderen)zorg, en dat blijft het programma in zijn vernieuwde vorm doen: altijd kritisch, maar ook opbouwend.

'Tijd voor MAX' – vanaf 7 september elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1/NPO 2

Vanaf maandag 7 september presenteren Sybrand Niessen en Martine van Os elke werkdag weer 'Tijd voor MAX'. Zoals vertrouwd met actuele en spraakmakende gasten. 'Tijd voor MAX' staat garant voor boeiende gesprekken met interessante gasten. Op vrijdagen presenteert Carrie ten Napel het programma, samen met Sybrand of Martine. Let op: maandag 7 en 14 september is 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur te zien op NPO 1. De overige uitzendingen, tot en met vrijdag 18 september, worden uitgezonden op NPO 2. Dit in verband met de Tour de France. Vanaf maandag 21 september keert 'Tijd voor MAX' gewoon terug op NPO 1, elke werkdag om 17.10 uur.

'Nederland in Beweging' – vanaf 7 september elke werkdag om 09.15 uur op NPO 2 en 10.15 uur op NPO 1

Vanaf maandag 7 september motiveren Olga Commandeur en Duco Bauwens, vergezeld door een nieuwe oefengroep, Nederland weer om meer te bewegen. Door mee te doen aan 'Nederland in Beweging' kunnen kijkers al de helft van de dagelijkse norm van 30 minuten gezond bewegen behalen. En er is meer! 'Nederland in Beweging' is er namelijk ook online! Elke maandag geven Olga en Duco, onder de noemer: Heel Nederland Thuis in Beweging, extra tips op MAX Vandaag en Facebook.

'MAX Geheugentrainer' – vanaf 28 september elke werkdag om 10.40 uur op NPO 1

In een volledig nieuw decor presenteren Mascha de Rooij en Pauline Spiering vanaf maandag 28 september om 10.40 uur elke ochtend 'MAX Geheugentrainer'. Het is immers niet alleen belangrijk dat het lichaam in beweging blijft, ook de hersenen moeten getraind worden. Door elke ochtend een aantal oefeningen mee te doen, die voorzien in de dagelijkse portie hersengymnastiek, is het mogelijk het geheugen te verbeteren.