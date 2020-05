Veronica's Meimaand Filmmaand brengt record aantal filmtitels

Foto: Veronica - © Talpa Network 2020

Veronica, dé filmzender van Nederland, brengt in mei het grootste filmevent van televisie weer terug: de Meimaand Filmmaand.

Dit jaar zendt Veronica een record aantal filmtitels uit met maar liefst 34 films en 9 tv-premières. De gehele maand mei staat in het teken van de grootste blockbusters, zes dagen per week bij Veronica. Hiermee speelt de Meimaand Filmmaand in op de behoefte van het Nederlandse kijkpubliek, die graag het aanbod aan films op televisie ziet groeien, zo blijkt uit recent onderzoek van GfK[1].

Bastiaan van Dalen (zendermanager Veronica): 'Dit jaar kiezen we niet voor één specifiek thema maar gewoon voor de grootste blockbusters, dé allergrootste films uit verschillende filmgenres. Zo zijn onder andere de genres actie, avontuur, drama, thriller, sci-fi en horror goed vertegenwoordigd. Voor ieder wat wils. We hopen hiermee de tv kijkers in deze periode een groot plezier te doen.'

Maandag

Op maandag in de Meimaand Filmmaand staat Universal Studios succesvolle avonturenfilms 'Jurassic Park', 'The Lost World: Jurassic Park', 'Jurassic Park 3' én 'Jurassic World' centraal. Naast deze avonturen blockbusters is ook de meest succesvolle 16+ film uit de filmgeschiedenis: Deadpool te zien.

Dinsdag

Op de dinsdagen staan de tv-premières 'American Assassin', 'Jurassic World: Fallen Kingdom', 'Deadpool 2' en 'Chips' op het menu. Bruce Willis schittert in de actiefilm 'Tears of the Sun' en Brad Pitt in de bekende oorlogsfilm 'Inglourious Basterds' van Quentin Tarantino.

Woensdag

Op woensdag brengt Veronica de tv-premières van kaskrakers 'Mission: Impossible Fallout' met Tom Cruise, 'Skyscrapper' met Dwayne Johnson en 'Peppermint' met Jennifer Garner. Overige titels zijn de Amerikaans- Spaanse actie-misdaadfilm 'The Cold Light of Day' en de Amerikaanse thriller 'The Shallows' met Blake Lively.

Vrijdag

De vrijdag staat geheel in het teken van actie met alle delen van ‘s werelds meest succesvolle film franchises 'The Fast & The Furious'. Naast 'Abduction' is ook de tv-première 'Tracers' te zien.

Zaterdag

Deze avond staat in het teken van actie, avontuur en sci-fi met 'Maze Runner', 'The Maze Runner: The Scorch Trials' en de epische finale en tv-première 'Maze Runner: The Death Cure'.

Zondag

De zondagavond staat tijdens de Meimaand Filmmaand in het teken van helden met 'Dark Knight' en 'Dark Knight Rises' en 'DC Comics Batman vs. Superman: Dawn of Justice', 'Wonder Woman' en 'Suicide Squad'. Nog meer actie zie je op de late avond met 'Daredevil', 'Elektra', 'Ghost Rider' en 'Ghost Rider: Spirit of Vengeance'. De toptitel 'The League of Extraordinary Gentlemen' met Sean Connery maakt de zondag programmering compleet.