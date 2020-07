'Veronica Inside' na de zomer weer van start

'Veronica Inside' gaat na de zomer weer van start, wat betekent dat Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanaf 11 september weer uitzendingen van 'Veronica Inside' met elkaar gaan maken.

De gesprekken die de heren met elkaar en met John de Mol hebben gevoerd naar aanleiding van de onenigheid in de aan racisme gewijde uitzending van 22 juni, vormden voldoende basis om het komend seizoen weer met elkaar aan de tafel van 'Veronica Inside' te gaan proberen. De drie voetbalexperts zijn daarnaast als analisten betrokken bij de uitzendingen van de Champions League die vanaf 7 augustus a.s. bij SBS6 te zien zijn.

John de Mol: 'Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop ze al zo’n 13 jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien. Dat heb ik met name Johan ook voorgehouden; het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend. Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn.'