Verkiezingsquiz 'Kiespijn' vanaf zondag op NPO 3

Foto: NTR - © Amy van Leiden 2021

'Kiespijn' sleurt je door de verkiezingscampagnes met een opvallend gezelschap: Diederik Ebbinge, Rutger Castricum, Hanneke Groenteman en Gijs Rademaker.

'Kiespijn' is de nieuwe allesbepalende verkiezingsquiz van NPO 3. Vier zondagen lang, de laatste vier voor de verkiezingen, loodst Diederik Ebbinge de zoekende kijker en zwevende kiezer langs de afgronden van het politieke landschap. Samen met het eclectisch gezelschap Rutger Castricum, Hanneke Groenteman en Gijs Rademaker probeert de presentator orde te scheppen in de vierjaarlijkse stortvloed aan partijen, programma’s, (des)informatie, meningen en mannetjes (m/v).

Ebbinge gaat te werk door een politieke panelquiz te spelen met zijn twee (uiteraard geheel objectieve) teams 'links' en 'rechts', onder leiding van captains Rutger Castricum en Hanneke Groenteman. Rechts van de presentator, voor de kijkers thuis links, zit team rechts, en aan de rechterkant zit team links, voor de kijkers thuis rechts, maar dus weer links van de host. Ebbinge zelf hierover: 'Bij panelshows zie je vaak van die malle namen voor teams, ik wou het simpel houden, gewoon team links, die rechts van mij zitten en team rechts, die dus links van mij zitten.' Over de objectiviteit van zijn captains Castricum en Groenteman vervolgt Ebbinge: 'Links en rechts zijn sowieso achterhaalde principes, dus het lijkt me helder dat Hanneke Groenteman het team rechts van mij voorzit, voor de kijker links, en Rutger Castricum team links, voor de kijkers thuis rechts. En ik zit daartussenin, zeg maar voor de kijker in het redelijke midden.'

In verschillende rondes worden de captains en de vier wekelijks wisselende gasten getest op hun (mensen)kennis en improvisatievermogen rond het verkiezingscircus. Te gast in de eerste aflevering op 21 februari: Maaike Timmerman, Sinan Can, Arno Kantelberg en Ryanne van Dorst.

We vergelijken de actualiteit met de politieke geschiedenis, checken de waanzin van politiek via social media en we onderzoeken onze vooroordelen. Kun je bijvoorbeeld aan iemand zien van welke partij hij of zij is?

Het draait niet alleen om kennis, maar ook om inschatting. Wat is typisch links en wat is typisch rechts? Is kort douchen typisch links? Is barbecueën typisch rechts? Kan je groen stemmen en elke dag steak tartare eten? Dat en belangrijkere zaken wordt onderzocht en geanalyseerd door niemand minder dan Mister EenVandaag-Opiniepanel Gijs Rademaker, die vast aanwezig is om verschillende kwesties te peilen en duiden.

'Kiespijn' is de meest vermakelijke en ontluisterende stemwijzer van deze verkiezingen. Ebbinge sluit af: 'Als je nog geen zwevende kiezer was, dan ben je het na dit programma zeker.'

'Kiespijn', vanaf zondag 21 februari om 20.25 uur bij de NTR op NPO 3.